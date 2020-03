Toename stalbranden: sinds 2012 stierven1 miljoen dieren in het vuur

De afgelopen acht jaar verbrandden ruim 1 miljoen dieren in hun stal. Het aantal stalbranden is in die tijd toegenomen. De overheid stelde in 2012 een commissie in om stalbranden ‘fors te verminderen’. Dat is mislukt.

Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico op basis van een overzicht van alle stalbranden sinds 2012. Mega-varkensstallen werden ruim zeven keer vaker getroffen door een dodelijke brand dan gewone stallen. Bij mega-kippenstallen was dat ruim twaalf keer vaker. Eén op de 32 megastallen voor kippen en varkens brandden de afgelopen drie jaar af. Bij gewone stallen ging één op de 323 in vlammen op.

De brandveiligheidseisen voor megastallen lijken achter te blijven bij de toenemende intensivering van de veehouderij. Het aantal megastallen (veehouderijen met bijvoorbeeld meer dan 220 duizend vleeskuikens of 7500 vleesvarkens) neemt toe. Branden eisen steeds meer slachtoffers: de afgelopen vier jaar kwamen ruim drie keer zoveel kippen, varkens en runderen om als in de vier jaar daarvoor.

Volgens het commissie Brandveilige Veestallen waren er afgelopen jaar 41 stalbranden. Dat is een daling ten opzichte van 2018, maar bijna een verdubbeling ten opzichte van 2012. In die cijfers laat de commissie bovendien incidenten buiten beschouwing waarin dieren door verstikking om het leven komen. Het aantal daarvan neemt toe: alleen al vorig jaar kwamen bij zes van zulke incidenten 150 duizend dieren om het leven.

Boerenorganisaties wijzen veelvuldig naar knaagdieren als oorzaak voor stalbranden. Volgens verzekeraar Achmea (Interpolis) bestaat voor die relatie echter geen aantoonbaar bewijs. Ook het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, dat zegt dat een kwart van de stalbranden door ongedierte wordt veroorzaakt, kan Investico niet één voorbeeld daarvan noemen.

Door het stijgend aantal branden bij grote bedrijven loopt de financiële schade op. Verschillende verzekeraars verlieten de agrarische verzekeringsmarkt. Andere zagen zich genoodzaakt hun premies te verhogen, in het bijzonder voor intensieve veehouderij. De branchevereniging voor verzekeringsadviseurs Adfiz noemt de varkens- en pluimveehouderij inmiddels ‘praktisch onverzekerbaar’.

