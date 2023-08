Toen de dorpswinkel dreigde te moeten sluiten kwam Schoonrewoerd ‘in een soort van opstand’

Een jaar geleden kreeg Ad de Jong, de trotse eigenaar van Ad en Tineke’s Dagwinkel in Schoonrewoerd (Utrecht), de nieuwe energierekening. Dat was schrikken. “Mijn energielasten gingen in een keer van 1100 naar 4100 euro,” zegt hij. De Jong – zwart-blauw schort en een spijkerbroek met verstevigde knieën – staat bij de toegangsdeur van zijn winkel middenin het dorp, een kleine supermarkt met zo’n driehonderd vierkante meter oppervlakte. Hij wist het vrij snel: met dat soort extra lasten kon hij niet tot zijn pensioen volhouden.

Dus nam hij met tegenzin een rigoureus besluit: 1 januari zou hij sluiten. “Het was niet meer op te brengen. Ik heb een briefje opgehangen ‘Ik ga dicht’. Het kon niet anders.”

Er gebeurde echter iets onverwachts. “Het dorp kwam in een soort van opstand. Kunnen we niet iets bedenken, vroegen mensen.” Het leidde tot een gespreksavond in het dorpshuis. “Het was ontzettend druk, drukker nog dan Oudjaarsavond!” zegt De Jong. “Ik ben open geweest over mijn financiën. Openheid creëert mogelijkheden.” Het resultaat? Crowdfunding, een publieke geldophaalactie. “Dat ging hard. De kleinste gift was een tientje van een jochie dat hier altijd snoep komt halen, de grootste drieduizend euro.” In totaal werd er 85.000 euro toegezegd, zegt de supermarkteigenaar nog steeds een tikje verrast.

De Dagwinkel van Ad de Jong. Beeld Werry Crone

Sinds 2008 halveerde het aantal kleine supermarkten in kleine plaatsen in Nederland, van 605 naar 299. Nu hebben 194 plaatsen geen minispuper meer, die dat in 2008 nog wel hadden. Dat blijkt uit de gegevens van Locatus, een bedrijf dat zich specialiseert in retail-informatie in de Benelux. Volgens directeur Onderzoek Gertjan Slob is het een geleidelijke neerwaartse trend: “Wij zien twee belangrijke oorzaken. Schaalvergroting is de eerste. Consumenten zoeken een breder en dieper aanbod. Daarnaast vergrijzen de dorpen. Het inwonertal loopt terug, de ouderen blijven.”

Dat maakt het extra vervelend als een buurtsuper verdwijnt: “Ook andere voorzieningen trekken weg. Juist ouderen hebben dat nodig.” Ook staat het haaks op het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen.

Supermarktondernemer De Jong heeft dagelijks te maken met de gevolgen van de schaalvergroting. “Klanten gaan vanwege de prijs en vanwege het assortiment naar de grote gele of blauwe winkel”, zegt hij. De bijbehorende namen van de supermarktketens krijgt hij nauwelijks over zijn lippen. Deels als grap, deels serieus.

Maar net als in Schoonrewoerd vechten dorpsbewoners soms terug. Door het land worden buurtsupers met crowdfunding gered. Zoals in Nigtevecht (Utrecht), Afferden (Gelderland), Ilpendam (Noord-Holland) en Gasselternijveen (Drenthe).

Het succes van de crowdfunding-acties kan niet los gezien worden van de sociale functie die de winkels hebben. ‘Ad en Tineke’s’ is de laatste buurtsuper in het dorp van zo’n 1650 inwoners. Daarbij is De Jong ook wel een fenomeen in het dorp. Hij kent iedereen, en iedereen kent hem omdat hij, naast de zestig uur in de winkel ook diaken is in de kerk. Hij is vrijwilliger en hij brengt hij de plaatselijke editie van streekblad Het Kontakt rond.

Omliggende dorpen als Zijderveld, met minder dan duizend inwoners, hebben al geen buurtsuper meer. “Daar zie je niemand meer lopen. Want waar moet je naartoe? Hier is dat anders. Er zit ook nog een bakker met heerlijk brood en een landwinkel met groenten en fruit.”

Inwoners van Schoonrewoerd houden het niet bij geld geven alleen, ze steken ook de armen uit de mouwen. Een poeltje van bijna dertig vrijwilligers kwam De Jong te hulp. “Eén keer per maand heb ik twee meiden die de hele winkel nalopen op producten die over de datum zijn.” Anderen helpen met vakken vullen. Achter de kassa staat Helaine Broekhof. “Ik ben hier anderhalf jaar geleden komen wonen. Als je geen kinderen op school hebt en niet bij een kerk hoort, is het lastig integreren.” Dus staat ze een paar dagdelen per week bij Ad en Tineke in de winkel. “Het werkt, ik ken al veel mensen”, zegt ze terwijl ze een vrouw gedag zegt.

Met de crowdfunding en de vrijwilligers haalt De Jong zijn pensioen wel. Maar dat is niet genoeg, vindt hij. De winkel moet blijven. “Daarom hebben we een stichting opgericht die een toekomstige ondernemer moet ondersteunen. Dat kan niet anders, met de huidige huren is het zonder extra steun niet meer op te brengen.” Zo heeft hij, samen met tientallen dorpelingen, er nog een taak bij om het dorp levend te houden. “Ik heb nu de morele verplichting om het verder te helpen.”

Lees ook:

Buurtsuper Rechtstreex verkoopt producten van lokale boeren

Buurtsuper Rechtstreex verkoopt producten van lokale boeren in tachtig afhaalpunten in Zuid-Holland. Oprichter Maarten Bouten wil uitbreiden naar de provincie Utrecht.