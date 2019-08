Toekomstige pabo-studenten struikelen vooral over geschiedenis

Bij de examens voor andere vakken ligt het percentage zakkers lager. “Het is duidelijk dat we voor geschiedenis extra inspanningen moeten leveren in de voorbereiding”, zegt Barbara de Kort, voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (Lobo).

Sinds 2014 moeten havisten en mbo’ers die geen eindexamen in aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek hebben gedaan een toelatingstoets maken voor de pabo. Afgelopen lopen jaar maakte deze groep ruim 14.000 toelatingstoetsen, blijkt uit een rapport van Cito. Net als in eerder jaren valt op dat geschiedenis slechter gemaakt wordt dan aardrijkskunde of natuur en techniek. Met name de vragen over de vroege middeleeuwen blijken lastig voor leraren in spe.

Om zich voor te bereiden op het examen kunnen de havisten en mbo’ers hulp krijgen. Er is een website met oefentoetsen en lesmateriaal, mbo’ers kunnen op het mbo al vakken kiezen die hen voorbereiden op de pabo en tweemaal per jaar organiseert de Vereniging Hogescholen landelijke ondersteuningsdagen voor de aspirant-studenten. “Slechts een kleine groep maakt het toelatingsexamen onvoorbereid, minder dan 10 procent”, zegt De Kort.

Verbanden zien

Dat juist veel studenten afgelopen jaren vastliepen op geschiedenis, verbaast het Lobo niet heel erg. “Het vak is iets lastiger zelfstandig voor te bereiden dan aardrijkskunde of natuur en techniek”, zegt De Kort. “Het gaat niet alleen om feiten stampen, maar veel meer om verbanden zien tussen die feiten. Als je geschiedenis al een paar jaar niet meer in je vakkenpakket hebt, kan dat lastig zijn.”

Om te zorgen dat er minder studenten over geschiedenis struikelen, wil het Lobo extra aandacht geven die verbanden tijdens de voorbereidingen voor het toelatingsexamen.

De havisten doen het tijdens de toelatingsexamens over het algemeen beter dan mbo’ers. Van de eerste groep zakt zo’n 20 procent, van de mbo’ers gaat het om bijna een derde. Verontrustend is dat niet, meent De Kort. “De toelatingstoetsen zijn er niet voor niets. Die waren echt nodig om het niveau van de basiskennis te borgen.”

Voor 2014 waren de docenten op de pabo veel bezig met het bijspijkeren van die basiskennis. Er bleef daardoor minder tijd over voor het aanleren van nieuwe kennis die de leraren in spe nodig hebben op hun toekomstige basisscholen. De Kort: “Door de toelatingstoetsen is het percentage studenten dat uitvalt in het eerste jaar flink gedaald. Dat heft de uitvallers door die toetsen weer op.”

