Toegangswegen naar Scheveningen en Kijkduin afgesloten wegens drukte door hittegolf

De ondergrens van 25 graden werd bereikt ondanks enige tegenwerking van wolken, aldus het weerbureau. Dat verwacht verder dat de hitte de komende week aanhoudt en dat de hittegolf voorlopig dus niet voorbij zal zijn. Er is sprake van een officiële hittegolf als het in De Bilt minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. Sinds 5 augustus waren de maxima voor De Bilt: 28,3 graden, 31,0, 34,0, 34,6 en tot nu toe 25 graden en meer.

In het zuiden van Nederland was in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur reeds sprake van een regionale hittegolf, meldde Weer.nl. Bij de weerstations in Cabauw (Utrecht), Eindhoven en Gilze-Rijen (Noord-Brabant) was het om die tijd nog zomers warm met minstens 25,0 graden. Gilze-Rijen noteerde zelfs 26,2 graden. Ook in Maastricht en het Brabantse Woensdrecht bleef de temperatuur boven de 25 graden.

Drinkwaterbedrijven: gebruik minder drinkwater voor andere zaken

Sinds donderdag, de eerste warme dag, werd er 30 tot 50 procent meer drinkwater verbruikt, melden meerdere drinkwaterleveranciers. De bedrijven adviseren om geen of zo weinig mogelijk drinkwater te gebruiken om de tuin te sproeien of om zwembaden te vullen. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwde op zaterdag al dat de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland in de loop van de avond sterk zal verminderen of helemaal zal wegvallen, als er niet meteen minder drinkwater wordt verbruikt.

Volgens Vitens zijn mensen na de waarschuwing minder water gaan gebruiken. Het verbruik zaterdag rond 21.00 uur lag lager dan op hetzelfde tijdstip vrijdagavond, terwijl het toen even warm was. Op heel vrijdag stroomde 1,424 miljard liter water uit de kranen bij de Vitens-klanten. Nog nooit sinds de oprichting in 2006 leverde Vitens zo veel drinkwater op één dag.

RIVM waarschuwt voor ‘zeer slechte’ luchtkwaliteit zuidwesten

Ook de luchtkwaliteit heeft te lijden onder de huidige hittegolf. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat het dit weekeinde op verschillende plaatsen in het zuidwesten van Nederland “zeer slecht” wordt vanwege smog door ozon. De smogwaarschuwing die donderdag voor het hele land al werd afgegeven, geldt voor de overige delen van het land voorlopig ook nog.

Het RIVM raadt mensen die gevoelig zijn voor slechte lucht aan om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Smog door ozon kan leiden tot (een toename van) luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.

Kustplaatsen maken zich op voor nieuwe zomerdrukte

Zaterdag leidde de warmte al tot grote verkeersdrukte richting zee. Het was ontzettend druk op de stranden langs de Noordzee, en op de wegen daarnaartoe. In Den Haag, Zandvoort en Bloemendaal stond het verkeer muurvast en vroegen politie en gemeente mensen om niet meer te komen. Naast de zee zochten mensen massaal plassen op voor wat verkoeling. Zo was het zaterdag druk bij de Reeuwijkse Plassen en bij Vinkeveen en werd Park Somerlust aan de Amstel afgesloten vanwege de drukte.

Vandaag is het wederom druk. De toegangswegen naar de badplaatsen Scheveningen en Kijkduin zijn wegens verkeersdrukte tijdelijk afgesloten, behalve voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Dat meldt de gemeente Den Haag. Automobilisten worden teruggestuurd.

Op de echt grote wegen richting stranden, meren en plassen is het overigens in het algemeen vrij rustig, volgens de ANWB. Doordat de parkeerplaatsen bij Zandvoort en Bloemendaal uitpuilen, is daar in de omgeving wel extra drukte door auto’s die toch een plekje proberen te vinden of terugkeren.

Badgasten zoeken verkoeling op het strand in Zandvoort. Beeld ANP

Geen dagjesmensen

Vakantiepark Leukermeer bij Venray verleent geen toegang meer aan dagjesmensen. Het strand aan de recreatieplas is alleen nog voor gasten toegankelijk. Dat had weken eerder moeten gebeuren, reageren die gasten onder meer op Facebook. Het strand lag overvol, zeggen ze, overal ligt afval, en ook de sanitaire voorzieningen waren overbezet. De anderhalve meter is volgens deze reacties al weken niet meer te handhaven.

Volgens een woordvoerder van het park speelden de problemen alleen de laatste dagen, toen het extra warm werd en de gasten van het park zelf niet meer gingen fietsen en wandelen, maar zo’n beetje allemaal op het strand bleven. Als er dan nog veel dagjesmensen bijkomen, is het geen doen meer. Zo wordt er ontzettend veel zand mee de toiletten ingelopen. Familie en vrienden van de gasten mogen na aanmelding nog wel komen.

Lees ook:

Hoe het pop-upzwembad Nederland verovert

Het opzetzwembad is een hit deze zomer. Mensen ontvluchten de zomerhitte in watertjes in eigen tuin en op het balkon. ‘Dit is vakantie.’

Hoe we weer zuinig gaan doen met drinkwater als het warm is? Deze hoogleraar heeft wel een idee

Telkens weer die waarschuwing bij warm weer: wees zuinig met drinkwater. Hoe krijgen we de Nederlander zover echt spaarzaam te zijn?