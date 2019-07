Toch vervolging Jelle Brandt Corstius om beschuldiging van verkrachting

Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald.

Eerder had het Openbaar Ministerie (OM) besloten hem niet te vervolgen, maar daartegen had tv-producent Gijs van Dam bezwaar gemaakt. Tegen hem waren de beschuldigingen van Brandt Corstius gericht. Hij spreekt de aantijgingen tegen. Het hof vindt de klacht van Van Dam nu dus gegrond.

Brandt Corstius deed zijn beschuldigingen in 2017 in in een interview met deze krant, het tv-programma DWDD en in het Radio 1 Journaal, zonder de naam van zijn vermeende verkrachter te noemen. Wel bevestigde hij later dat het een man betrof die tegelijk met hem had gewerkt bij het programma Barend en Van Dorp. Naar aanleiding van deze uitlatingen werd Van Dam onderwerp van speculaties.

Ook plaatste Brandt Corstius een persbericht op de website medium.com toen bleek dat het OM Van Dam niet zou vervolgen voor het drogeren en verkrachten. Hij herhaalde daarin de beschuldigingen. Van Dam deed enkele malen aangifte van smaad.

Brandt Corstius stelde dat hij zijn uitlatingen deed in het kader van de #MeToo discussie en daarom niet vervolgd zou moeten worden. Het hof vindt strafrechtelijke vervolging wel nodig, omdat het om meerdere beschuldigingen van een ernstig misdrijf gaat, geuit in landelijke media. Ook ziet het hof een algemeen belang in vervolging.

De advocaat van Van Dam, Peter Plasman, zegt ‘heel blij te zijn dat het Hof de onbegrijpelijke beslissing van de officier van justitie heeft teruggedraaid. Het gaat om twee aangiften, twee keer wegens smaad. “Die komen nu onder de strafrechter en daar hoort het thuis.”

Van Dam spande naar aanleiding van de publicatie in Trouw ook een zaak aan bij de Raad voor de Journalistiek. Die oordeelde eind april vorig jaar dat Trouw zorgvuldig handelde.

Lees ook:

Het artikel waarin Brandt Corstius zijn relaas doet.‘Het is zijn woord tegen het mijne.’