Toch vaker een (medisch) mondkapje op, adviseert het OMT. Waarom?

Draag ook een mondkapje als je zit, bijvoorbeeld in de horeca, op kantoor en in het hoger onderwijs. En buiten, bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat of bij een demonstratie. Dat opvallende advies van het Outbreak Management Team kwam maandagochtend naar buiten. Volgens de belangrijkste corona-adviseurs van het kabinet is het dragen van mondkapjes effectief gebleken.

Het nieuwe kabinet, met de kersverse coronaminister Ernst Kuipers, moet beslissen of ze het het mondkapje inderdaad verplicht gaan stellen in al die situaties, of burgers wellicht dringend gaan adviseren op meer plekken een mondkapje te dragen. Op dit moment zijn mondkapjes op minder plekken verplicht: bijvoorbeeld in de supermarkt en in het openbaar vervoer. In het hoger onderwijs en de horeca zijn ze alleen nodig tijdens het rondlopen.

Eerder was Jaap van Dissel sceptisch

Waar experts als OMT-voorzitter Jaap van Dissel in het begin van de pandemie in 2020 nog sceptisch stonden tegenover het nut van mondkapjes, lijkt de omslag naar Nederland als mondkapjesland nu voltooid. Het gaat dan wel om de bekende blauw-witte wegwerpmaskers die ook in de zorg worden gebruikt. Die zijn van gecontroleerde kwaliteit. Van herbruikbare stoffen maskers is de kwaliteit wisselend, volgens het OMT.

Waarom wordt het mondkapjesadvies nu aangescherpt? Dat heeft volgens een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alles te maken met het hoge aantal besmettingen in Nederland. Hoe meer mensen het virus kunnen overbrengen, en hoe besmettelijker de virusvariant is die rondgaat, des te meer besmettingen kun je voorkomen met één mondkapje.

In 2020 zei van Dissel nog dat uit Noors onderzoek zou blijken dat 200.000 personen ten minste een week een mondkapje zouden moeten dragen ‘om misschien één besmetting te voorkomen’. Die verhouding ligt nu volgens het RIVM gunstiger.

Het mondneusmasker is ‘effectief gebleken’, zegt het OMT

Het OMT licht de omslag in het advies slechts summier toe. Het dragen van een mondneusmasker waar afstand houden en drukte vermijden niet goed mogelijk zijn, is volgens het OMT ‘effectief gebleken in meerdere studies’ en het nut ervan is volgens het OMT ‘ook in internationale adviezen’ erkend.

Op de vraag van de regering of mensen niet beter een hoogwaardig FFP2-masker kunnen dragen in plaats van een eenvoudig chirurgisch masker, reageert het OMT afhoudend. De experts erkennen dat een FFP2-masker een hogere bescherming biedt, maar stellen dat er ook nadelen kleven aan het dragen van deze maskers. Mensen zouden bij langdurig gebruik benauwdheidsklachten of hoofdpijn kunnen krijgen, en bij een FFP2-masker is de kans groter dat mensen het afzetten.

Samengevat adviseert het OMT een FFP2-masker niet als basisbescherming voor de ‘algemene bevolking’. Kwetsbare mensen kunnen zo’n hoogwaardig masker wel overwegen, en sowieso is er geen bezwaar om er wél gebruik van te maken, aldus het OMT.

