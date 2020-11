Tóch Sint-Maarten vieren, maar dan coronaproof: ‘Ik gun ze dit pleziertje’

In Enkhuizen blijft het stil op 11 november. Normaal trekt op die dag een fanfarestoet door de binnenstad. Kinderstemmen schallen door de straten en voor het stadhuis trekt heiligman Sint-Maarten zijn zwaard om een stuk van zijn mantel aan een bibberende bedelaar te schenken. Maar dit keer blijft zijn paard op stal.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een kruis door Sint-Maarten gezet. Voor ouders en kinderen uit Den Helder, Bergen en Hoorn geldt het dringende advies om niet langs de deuren te gaan, om nieuwe coronabesmettingen in de Noordkop te voorkomen.

Een domper, vindt Annemarie Kat (40) uit Heerhugowaard. “Mijn oudste zit in groep acht, voor haar zou dit jaar de laatste keer zijn. Ze heeft een brief geschreven aan Rutte. Daarin zegt ze dat ze begrijpt dat de premier keuzes voor de gezondheid van het land moet maken, maar dat het voor een meisje van elf moeilijk is dat ze geen feest meer mag vieren. Kinderen is veel ontnomen. Zo gaan verjaardagen en de Sint ook al niet door.”

Rondje om de school

Samen met haar man heeft Kat besloten zelf de slingers op te hangen. “De zakken met minichocolaatjes, mandarijnen en chips liggen al klaar.” Die worden op 11 november in verschillende kamers en in de tuin gelegd. “In iedere ruimte kunnen mijn zoon en dochter zo een liedje zingen om een snoepje te krijgen, en daarna spelen we een spel met lekkers.” Dit weekend fröbelt het gezin alvast lampions in elkaar. “School doet daar dit jaar niet aan, wat mij betreft een stap te ver. Je kunt de lampjes toch ook in je kamer hangen?”

Sommige schooldirecteuren zijn het met Kat eens. In veel klassen bungelen de uiltjes, pompoenen en vleermuizen al aan het plafond. “Die traditie houden we erin”, zegt de Mireille van Duuren van De Zuidwester in Heiloo. “En voor het gevoel maken de kinderen op Sint-Maarten een rondje om de school. Of ouders met ze op pad gaan? Dat is aan hen.”

Met haar kinderen van zes, acht en tien trekt de Medemblikse Marijke Hooiveld (35) op 11 november wel degelijk door de buurt. “Buiten is het besmettingsrisico laag”, legt ze haar keuze uit. “En er zijn zo veel manieren te verzinnen om het veilig te vieren.” Zo heeft ze visnetjes gekocht, waarmee haar kroost op afstand snoep kan binnenhengelen. “Mensen kunnen tafels voor de deur plaatsen, of een sjoelbak waarover ze zingende kinderen lekkers kunnen toeschuiven.”

Hooiveld snapt dat kwetsbaren de deur niet zullen openen. “Maar bij ons staat een snoepbak klaar. Het laatste wat mijn kinderen gevierd hebben is Oud en Nieuw. Ik gun ze dit pleziertje.”

Op OBS het Karrepad wordt aan lampions gewerkt. Beeld Reyer Boxem

‘Voor ons in Groningen verandert er niet veel’

Op basisschool Het Karrepad in Groningen wordt al druk geknutseld met karton en papier-maché. “Voor ons verandert er niet zoveel”, zegt adjunct-directeur Bernou Feitsma. “Wij doen eigenlijk wat we altijd al deden rond Sint-Maarten, en dat is met elkaar lampionnen maken.”

Veiligheidsregio Groningen kondigde vorige week aan dat het kinderfeest ondanks het hoge aantal besmettingen in vooral de stad Groningen door mag gaan. Kijkend naar de situatie in Noord-Holland Noord, ziet woordvoerder Hans Coenraads twee verschillen met zijn regio: “Bij ons is de situatie ernstig, maar daar zeer ernstig. Daarnaast gaan hier vooral jonge kinderen langs de deuren, waarbij minder kans is op besmetting.”

Om het lampionnetje lopen zo veilig mogelijk te maken, heeft de Veiligheidsregio Groningen extra adviezen opgesteld. Zo wordt ouders die meelopen gevraagd anderhalve meter afstand te bewaren en de groepjes kinderen zo klein mogelijk te houden. Aan de uitdelers van traktaties wordt gevraagd vooral voorverpakt snoep mee te geven. “Het wordt anders dan anders”, zegt Coenraads. “Maar als het op een veilige manier kan, willen we tradities voor kinderen in beperkte mate mogelijk maken.”

Kaarsje in de vensterbank

Een goede zaak, vindt Jennifer Schut (25) uit Groningen. Haar dochter van zes en zoontje van vijf staan te popelen om met hun zelfgemaakte lampion op pad te gaan. “Een dierenlampion en een dinolampion maken ze. Ze keken er al het hele jaar naar uit en vreesden dat het dit jaar niet door zou gaan”, zegt ze. Het zette haar aan het denken. Er moest toch iets mogelijk zijn?

Een dag voordat het bericht van de Veiligheidsregio naar buiten kwam, schreef Schut een oproep op haar Facebookpagina, waarin ze haar netwerk vroeg een kaarsje in de vensterbank te zetten, zodat kinderen weten dat er kan worden aangebeld. Het bericht werd duizenden keren gedeeld. “Ik denk dat mensen behoefte hebben aan deze dag”, zegt Schut. “Vooral ouderen. Ik werk in de ouderenzorg en zie hoe zij van kinderen genieten. Ze beleven plezier aan het horen van de liedjes en het herinnert ze aan vroeger.”

Op basisschool Het Karrepad wachten ze ondertussen rustig af. Adjunct-directeur Feitsma: “Mocht het niet doorgaan, dan hebben de kinderen toch nog een mooie lampion.”

Lees ook:

Per auto langs zombies en spoken bij de Woeste Wieven

Nu de Halloweenfeestjes en optochten op veel plekken niet door mogen gaan, kunnen liefhebbers toch griezelen tijdens een speciale autotourtocht in de donkere omgeving van Diepenheim.

Nederland moet zich opmaken voor Sinterklaas en Kerst in kleine kring

De coronabeperkingen die sinds twee weken gelden, duren zeker tot december. Harder ingrijpen doet het kabinet voorlopig niet. Ziekenhuizen moeten zich opmaken voor zware tijden.