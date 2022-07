‘Toch nog even oefenen’ voor Nijmeegse Vierdaagse, wandelaars negeren hittewaarschuwing

De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat vandaag niet door vanwege de hitte. Dat weerhield wandelaars er niet van om op eigen houtje de eerste etappe af te leggen.

De laatste groepjes wandelaars druppelen om tien uur ’s ochtends binnen in Nijmegen. Ondanks de oproep van de organisatie van de Vierdaagse om vooral niet alsnog te gaan lopen, zijn er veel mensen op de been. De wandelaars zijn door hun vermoeide maar vastberaden blik makkelijk te onderscheiden van het feestpubliek. Als om half zeven de laatsten vertrekken, komen sommigen alweer terug. Officieel zou de ronde die bekendstaat als ‘de dag van Elst’ vroeg in de ochtend beginnen, maar verschillende deelnemers kiezen nu vrijwillig voor twaalf uur ’s nachts. Soms met een nachtje doorhalen als gevolg.

Niet iedereen volgt de officiële route, sommige wandelaars lopen gewoon een mooie route van “maar” zestien kilometer nu de druk er vanaf is. Een enkeling laat zich zelfs verleiden om een langere route te lopen. Bij de start kwamen vriendinnen Bo en Esmee twee aardige jongens tegen die ze overhaalden om samen vijftig kilometer te lopen in plaats van veertig. Op de Waalbrug, bijna bij de finish maar zonder enige vorm van beschutting, begint dat toch afzien te worden. “Ik ben eigenlijk bijna nooit licht in mijn hoofd, maar nu heb ik toch wel het idee dat ik straks, hop, over die struik heen kan vallen. Terwijl ik vannacht af en toe nog kippenvel had”, zegt Bo. “Ik ben heel blij dat we niet later vertrokken zijn.”

Wandelaars op de brug over de Waal. Beeld Herman Engbers

Niets meer te merken van negativiteit

De zon schijnt in de ochtend al fel op de hoofden van de wandelaars, die veelal begrip hebben voor het niet door laten gaan van de eerste dag. Bo kreeg dan ook veel kritiek op een oproep om samen alsnog te gaan lopen die ze op Facebook plaatste. “Maar van al die negativiteit is nu niets meer te merken.” Iedereen groet elkaar en hier en daar wordt zonnebrand uitgewisseld. Bo en Esmee lopen voor het eerst mee en zijn blij verrast door de sfeer. “Het is echt heel bijzonder om deel van uit te maken.”

Zussen Jolande en Ingrid lopen juist een veel korter rondje, “om toch nog even te oefenen”. Ze kamperen op de vierdaagsecamping en zijn mede daardoor toch gemotiveerd om aan de wandel te gaan, maar de volle veertig kilometer zien ze vandaag niet zitten. “Ik vind eigenlijk ook niet dat je dat kunt maken tegenover de organisatie en de zorg. Het is niet voor niets dat ze het afblazen.” Die zorgen zijn niet geheel onterecht: in 2006 overleden twee mensen tijdens de Vierdaagse, waarna de rest van de tocht niet doorging.

Een aantal wandelaars liep toch een stuk van de Vierdaagse, sommigen vertrokken 's nachts. Beeld Herman Engbers

‘Het is geen avondvierdaagse maar een prestatietocht’

Wilma en Coen vinden het schrappen van de eerste dag echter onzin. Ze komen uit Elst en lopen de ronde, nu het toch niet meer uitmaakt waar de start en de finish zijn, vanaf daar. Ze doen al respectievelijk 11 en 28 jaar mee aan de Vierdaagse. “We waren heel teleurgesteld toen we het hoorden. Er waren ook nog andere opties, zoals een kortere afstand lopen of eerder beginnen. Voor ons gevoel zijn die opties niet voldoende overwogen”, aldus Wilma. “We zeggen ook steeds tegen elkaar: het is geen avondvierdaagse. Het moet een prestatietocht blijven en het mag een beetje afzien zijn soms.” Toch lijken ze zich, net als veel wandelaars, ook bewust van het feit dat wat ze doen niet de bedoeling is. Vanwege hun werk willen ze beiden niet met hun volledige naam in de krant.

Na het schrappen van de eerste dag waren er zorgen om de horecazaken op de route die niet zou worden gelopen. De Gelderlander sprak van “het verdriet van Lent”: ondernemers zouden met enorme voorraden blijven zitten doordat wandelaars en publiek wegbleven. Volgens Sam van Wijk, bedrijfsleider bij Café Eten en Drinken in Lent, valt het in de praktijk allemaal reuze mee. De horecazaak zette een zwembadje neer waar kinderen gretig gebruik van maken, “en laten we eerlijk wezen, aan het einde van de dag misschien een enkele dronkeling”, lacht van Wijk. In plaats van een echt feest zoals in de binnenstad is het nu “een soort kinderfeestje”, geeft hij toe. “Maar het gaat ook vooral om het idee.”

De sfeer is gemoedelijk en er wordt zelfs extra personeel ingevlogen. Voor de enkele wandelaar die rond het middaguur nog langsloopt wordt uitgebreid geapplaudisseerd, soms beantwoord met een “ik heb alleen mijn startnummer opgehaald, hoor!’’ Want hoewel niet iedereen gehoor geeft aan de oproep om het wandelen te laten zitten voor vandaag, blijft een massale mars uit. “Ook wel lekker”, vindt Anne uit Nijmegen. “Dat het niet zo’n mensenmassa is nu, zorgt er ook voor dat het wat minder warm is.”

De namen en gegevens van alle wandelaars zijn bekend bij de hoofdredactie.

