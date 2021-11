Toch maar prikken in Charlois. ‘Ja Pfizer, o nee, doe maar Janssen, dan hoef ik niet terug te komen’

“Ik heb die barcode wel snel nodig”, zegt Jesper Larsen (25, gemillimeterd haar, trainingsbroek). Hij meldt zich voor zijn eerste prik in buurthuis Hillevliet, in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Een arts in een GGD-fleecetrui legt uit wat de opties zijn. Pfizer, dan moet hij over vijf weken terugkomen voor de tweede prik. Of Janssen, dan krijgt hij één prik en heeft hij over vier weken zijn QR-code. Sneller gaat het niet.

“Doe maar Pfizer. Ze zeggen dat die beter beschermt”, zegt Larsen. “Of nee, doe maar Janssen. Ik heb geen zin om nog een keer terug te komen.”

Hillevliet is een van de vijftien locaties in Rotterdam waar geprikt wordt zonder afspraak. Op een vlag voor het gebouw, een oude technische school van rond 1930, staat dat buurtbewoners binnen ‘informatie’ over vaccinatie kunnen krijgen. Overtuigen is niet het doel, stelt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Voorlichten, daar gaat het om. Natuurlijk wel in de hoop dat bezoekers daarna voor vaccinatie kiezen.

Buurtbewoners kennen het hier

De vaccinatieruimte is tl-verlicht, de witte muurverf bladdert wat af en ergens is een oud tegelwandje verwijderd. Er zijn vier prikhokken gecreëerd. Minder strak dan de grote vaccinnatielocaties. Maar er is een pre: wie naar het priklokaal loopt, passeert de koffieruimte van de buurt, en de lokalen voor taalles en juridische bijstand. Buurtbewoners kennen het hier, en stappen sneller binnen, zo stelt de GGD.

De coassistent met Somalische roots, die mensen bij de deur verwelkomt, spreekt ook een beetje Arabisch, en als het nodig is, gebruikt hij handen en voeten. De medewerksters een tafel verderop, die de legitimatiebewijzen checken en de vaccinatie registreren, spreken Marokkaans, Turks, Papiamento, Spaans en Duits. De vragenlijst die iedereen voor de vaccinatie moet invullen, ligt in twintig talen klaar.

De meeste bezoekers komen deze ochtend doelgericht hun prik halen: zo’n beetje de helft van is wit, de andere helft van kleur. De persconferentie van dinsdag heeft hen allemaal het laatste zetje gegeven.

Dit is Feijenoord: een buurwijk van Charlois, waarover Trouw deze week al vaker schreef. Ook hier is de vaccinatiegraad relatief laag. Inwoners van Charlois kunnen in Hillevliet terecht, of bij Theater Zuidplein in hun eigen wijk.

In dat theater is het rustig rond het middaguur. Niet omdat de locatie minder laagdrempelig is, denkt Colijn Jagersma, coördinator van de GGD. “De ligging is heel centraal”, zegt Jagersma. “Iedereen komt hier voorbij, het winkelcentrum en ov-knooppunt liggen voor de deur. We gingen zes weken geleden open, in sindsdien nemen de aantallen toe.” Woensdag werden hier nog 150 prikken gezet.

Tientallen tot rond de honderd vaccins per dag

Zo worden op de meeste binnenloop-priklocaties in de wijken volgens de GGD nog tientallen tot rond de honderd vaccins per dag gezet. In de inmiddels gesloten vaccinatielocatie in de Turkse Kocatepe Moskee in Feijenoord waren het er 150 per dag, tijdens vijf zaterdagen.

In het naastgelegen buurthuis aan het Afrikaanderplein worden elke zaterdag nog circa 80 vaccinaties gezet, al neemt het aantal af. En in de Maassilo, een evenementenlocatie in het havengebied bij Feijenoord, zette de GGD in juli in twee dagen ruim 2800 prikken, vooral bij Oost-Europese arbeidsmigranten die geen prik-uitnodiging op de mat hadden gekregen.

Waarom de GGD in Charlois nog niet in een buurthuis prikt? “Allesbepalend is hoeveel personeel we hebben”, zegt Eva Reekers, die de Rotterdamse wijkenaanpak aanstuurt. “Toen we landelijk grootschalig aan het vaccineren waren, hadden we bijna al het personeel nodig voor de grote vaccinatielocaties. Daarnaast zijn we in Rotterdam vanaf juni, als een van de eerste in het land, mensen gaan vrijspelen om te vaccineren in de wijken.” De GGD is nog steeds bezig het aantal priklocaties in de wijken uit te breiden.

“Niet-gevaccineerd zijn belemmert nu echt je dagelijks leven”, zegt Larsen, als hij in Hillevliet het prikhok uitstapt. “Zo erg vind ik het niet om die prik te nemen. Het was meer laksigheid dat ik het nog niet gedaan had.”

Niet geprikt in Charlois Trouw brengt deze week een serie vanuit Charlois, waar volgens de GGD slechts 56 procent volledig gevaccineerd is. De voormalige deelgemeente heeft de laagste vaccinatiegraad in Rotterdam, dat van de grote steden weer de minste gevaccineerde inwoners heeft. In Charlois leeft zo’n 16 procent van de inwoners op of onder het bestaansminimum. Van de ruim 68.000 inwoners heeft 48 procent een niet-Westerse en 18 procent een Westerse migratieachtergrond. Ook in buurwijken Feijenoord en Delfshaven zijn relatief weinig mensen gevaccineerd. Suggesties, tips of reacties? Mail charlois@trouw.nl.

Atie Yashar Beeld Arie Kievit

Atie Yashar (40): “Ik vind het angstig. Er gaan mensen dood aan corona, en het houdt maar niet op. Daarom heb ik net mijn tweede prik gehaald, de eerste was op 2 oktober. Waarom niet eerder? Ik heb het heel druk gehad. En ik ben een beetje vergeetachtig. Nu kom ik maar, ook omdat de regels strenger worden. De vrouw van de eigenaar van de Hongaarse winkel vertelde dat ik me hier kon laten prikken, dat heeft zij ook gedaan. Ik krijg alle informatie via via, uit mijn omgeving, van vriendinnen. Ik heb ook verhalen gehoord over vaccinatie waar ik bang van werd. Maar ik heb nu besloten me aan de regels te houden.”

Emma van Biljouw Beeld Arie Kievit

Emma van Biljouw (21): “Ik wil niet mijn hele jeugd door corona laten bepalen. De maatregelen gaan veel invloed hebben op mijn huidige leven. Als het voor mijn studie bijvoorbeeld verplicht zou worden mijzelf vijf keer per week te laten testen, is dat gewoon niet te doen. En ik ga over een tijdje op reis naar Tanzania. Ik heb mezelf veel in het onderwerp verdiept, wat een beetje voor een tweestrijd zorgde. Maar ik zie inmiddels de noodzaak voor het vaccineren om de zorg te ontlasten. Misschien zijn er bijwerkingen, maar die kans is zo klein. Miljarden mensen krijgen het vaccin, daar ben ik er slechts een van.”

Muzaffer Karacaer Beeld Arie Kievit

Muzaffer Karacaer (66): “Ik ben hartpatiënt. Daarom heb ik lang getwijfeld of het verstandig is me te laten vaccineren. Laatst heb ik mijn huisarts om advies gevraagd, maar die zei alleen maar dat ik het zelf moet beslissen. Ik ben daar al 20 jaar patiënt, er ligt een dik dossier over mijn gezondheid. Het zou fijn zijn als er een duidelijker advies was gegeven voor mijn situatie. Het is niet normaal om alleen te zeggen dat het mijn eigen keuze is. Toen ik van andere mensen met een zwakke gezondheid hoorde dat ze het toch hebben gedaan, heb ik ook besloten een prik te nemen.”

Mateusz Szymanski Beeld Arie Kievit

Mateusz Szymanski (27): “Als MMA-vechter (Mixed Martial Arts, red.) mag ik alleen deelnemen aan wedstrijden als ik een QR-code heb. Ze vragen er overal om. Zonder dat ding kan ik niet meedoen met kampioenschappen in België en Duitsland. Daarnaast wil ik dit jaar graag nog op vakantie gaan naar Kroatië met mijn vriendin. Dus het is belangrijk om vrij te kunnen reizen. We hebben er voor gekozen om onszelf nu te laten vaccineren, omdat we denken dat het met de kerstdagen misschien een stuk drukker zal worden bij de priklocaties.”

