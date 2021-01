Toch geen sneltest voor crew KLM, langeafstandsvluchten kunnen doorgaan

Bemanningsleden van vliegtuigen hoeven voor de terugreis naar Nederland uit een land met een groot coronarisico toch geen sneltest af te leggen. Het is genoeg als ze dat vlak voor de heenreis hebben gedaan, mits ze zich tijdens hun verblijf in het buitenland aan strikte quarantaineverplichtingen houden.

Het kan dus toch. Toen het kabinet dinsdag aankondigde dat iedereen - passagiers én crew - die terugvliegt naar Nederland niet alleen een negatieve PCR-testuitslag moet laten zien, maar ook vlak voor vertrek nog een sneltest moet ondergaan, reageerde de KLM meteen. Dan moeten we onze langeafstandsvluchten schrappen, was de boodschap, want anders lopen we het risico dat we bemanningsleden moeten achterlaten.

De KLM zette de boodschap stevig aan en de vakbonden van KLM-personeel deden daar nog een schep bovenop door te stellen - zoals voorzitter Reinier Castelein van De Unie het zei - dat het kabinet met dit nieuwe testbeleid ‘tussen neus en lippen misschien wel het ontslag heeft aangekondigd van duizenden KLM’ers’.

Koortsachtig overleg

Politiek Den Haag was er niet van onder de indruk: de Kamer liet het onderwerp in het debat over de nieuwe coronaregels grotendeels links liggen en minister Cora van Nieuwenhuizen deelde mee dat de KLM en andere luchtvaartmaatschappij dan samen met het RIVM maar een alternatief moesten bedenken.

Dat is nu dus gebeurd - na een paar dagen koortsachtig overleg, maar uiteindelijk niet eens zo verrassend. Voor passagiers blijven de regels hetzelfde, voor bemanningsleden staat de minister strikte quarantaine in het buitenland toe als methode om zonder besmettingsrisico terug te reizen. Het OMT gaf er een positief advies over.

De crew moet in het buitenland in elk geval zoveel mogelijk op hun hotelkamer blijven om het contact met de lokale bevolking te vermijden. Als de terugvlucht niet binnen 72 uur plaatsvindt, moet de bemanning wél een sneltest afleggen. Maar die is niet op elke luchthaven beschikbaar en daarom mag die ook bij terugkeer in Nederland afgenomen worden.

Het nieuwe testbeleid ging zaterdag in, maar de KLM had nog geen vluchten uit het schema gehaald. Inmiddels zijn de eerste vluchten met passagiers die inderdaad een sneltest hebben afgelegd al uitgevoerd.

De eis van een negatieve sneltest geldt overigens niet voor een aantal veilige landen en de Nederlandse Antillen. Het vliegverbod dat met ingang van zaterdag geldt voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika blijft wel van kracht. Vrachtvluchten zijn daarvan uitgezonderd.

