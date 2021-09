TNO: ruim half miljoen huishoudens worstelt met ‘energiearmoede’

Volgens onderzoeksinstituut TNO leven zo’n 550.000 huishoudens in zogenoemde ‘energiearmoede’. Zij wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen, stelt TNO in een nieuwe studie. Daardoor verbruiken ze relatief veel gas en elektriciteit, en zijn ze een groot deel van hun vaak lage inkomen kwijt zijn aan hun energierekening. Het gaat vaak om eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens.

Een nog veel grotere groep kan in de problemen komen als de energieprijzen fors stijgen. Er zijn volgens TNO ongeveer 3,8 miljoen huishoudens die hun woning niet zelf kunnen verduurzamen. Dat is 48 procent van alle huishoudens in Nederland. Het zijn huurders die voor aanpassingen in het huis afhankelijk zijn van hun huisbaas en mensen met een koophuis die onvoldoende geld hebben om daarin te investeren.

TNO vindt dat het rijk in de verduurzamingsplannen meer rekening moet houden met die groepen. Juist mensen die in slecht geïsoleerde huizen wonen, zouden voorrang moeten krijgen bij energiebesparende maatregelen. “Daarmee bestrijden we de energiearmoede en helpen we de energietransitie echt op gang”, zegt hoofdonderzoeker Peter Mulder.

Probleem komt met name voor buiten de Randstad

Energiearmoede komt vooral buiten de Randstad voor: in het noorden, oosten, zuidoosten en in Zeeland. Het Groningse Pekela heeft volgens TNO het hoogste percentage huishoudens met een laag inkomen, een slecht geïsoleerde woning en een relatief hoge energierekening. Ook zes andere Groningse gemeenten staan in de ‘top-10 van energiearmste gemeenten’. Van de grotere plaatsen staan Maastricht, Rotterdam en Arnhem hoog op de lijst.

Andere feiten uit het rapport: 80 tot 90 procent van de energiearmoede komt voor bij huishoudens in een tussenwoning, een hoekwoning of een twee-onder-een-kap. Pakweg 140.000 huishoudens verbruiken minder energie dan ze zouden willen. Uit angst voor hoge gasrekeningen zetten ze de verwarming lager of zien ze af van een gekookte maaltijd. De kans dat de gasprijzen voor consumenten binnenkort flink gaan stijgen, is groot. Aardgas is momenteel erg duur. De gasprijzen voor gewone gebruikers worden meestal twee keer per jaar aangepast: in januari en juli.

Lees ook:

De Europese gasvoorraad is op het laagste niveau in tien jaar, en dat gaan we merken aan de prijzen

Vlak voor de herfst staat de Europese gasvoorraad op het laagste niveau in een decennium. En gas is duur geworden.

Waterstof, aardgas, veel overheidssteun: hoe haalbaar zijn de groene plannen van Tata Steel?

Het veel bekritiseerde Tata Steel gaat vergroenen. Een ingewikkelde en dure operatie. Maar misschien zet het bedrijf wel de toon en krijgt het navolging.