Tips voor de Sint van de ‘enige onafhankelijke speelgoeddeskundige’ van Nederland

Als ze op haar kleinkinderen paste, dan gaf ze hen graag scheerschuim om mee te spelen. Ja, kleindochter heeft ook een keer een ‘Let it go’-zingende pop van Frozen-prinses Elsa van haar gekregen, maar dat was meer om haar zoon te plagen. Want ze weten in huize De Valck: oma heeft een uitgesproken mening over speelgoed. Na twintig jaar advies gegeven te hebben over de pedagogische waarde van speelgoed, sluit Marianne de Valck haar praktijk af. Ze gaat met pensioen, al heeft ze eigenlijk nog geen idee wie haar zal opvolgen als ‘de enige onafhankelijke speelgoeddeskundige’ van Nederland.

‘Eerste hulp bij het kiezen van speelgoed’ is de ondertitel van een van De Valcks vele boeken, Het speelgoedboek (2006). De Valck kijkt daarin naar de ontwikkelingsfase van kinderen van 0 tot 12 jaar en welk speelgoed bij welke fase past. Goed speelgoed appelleert aan haar ‘schijf van vijf': stimuleert het zowel hun creatieve, cognitieve, constructieve, motorische als sociale vaardigheden? Zoiets als schuim beantwoordt daar volgens de principes van De Valck beter aan dan een Elsa-pop. “Bij zo’n pop die verbonden is aan een bekende film, weet een kind bij voorbaat al welke rol de pop speelt. Dat maakt het makkelijker om meteen met de pop aan de slag te gaan, maar het kind zal er ook sneller mee uitgespeeld zijn. Bij scheerschuim is het dan weer andersom: het kan even tijd kosten voor een kind tot spelen komt, maar als het lukt heeft het kind van alles uitgeprobeerd en gevoeld. Wie weet wat voor nieuwe dingen het ervaart.”

Het is niet makkelijk om je te onttrekken aan de verleidingen van speelgoed met felle kleuren, fijne details, licht of bewegingen. Speelgoedfabrikanten doen er deze weken alles aan kinderen en hun ouders te bespelen in de winkel, online of in reclamefolders. Ze maken in de laatste vier maanden van het jaar het leeuwendeel van hun jaaromzet. Dat is niet alleen te danken aan de komst van Sinterklaas en de kerstman, maar ook aan het binnen spelen in de winter. Kinderen krijgen jaarlijks voor zo’n 300 euro aan cadeaus. Een aardig bedrag, maar volgens De Valck minder dan in andere landen. “Nederlanders kopen wel heel veel speelgoed. Ze letten meer op de prijs dan op de kwaliteit.”

Er is wel een nieuwe trend gaande, ziet de speelgoedexpert: een groeiend aantal ouders geven hun kinderen de laatste jaren minder speelgoed, en geven dit bewuster. Ook wordt er vaker gekozen voor tweedehands speelgoed, vaak van hout.

Beeld Mart Veldhuis

Speelt duurzaamheid een rol in ons koopgedrag?

“Ik zie hoe ouders elkaar in Facebookgroepen tips geven over duurzaam koopgedrag. Zelf ben ik al sinds 2000 bezig geweest met spelen met kosteloos materiaal. Dat was toen nog niet echt vanwege de duurzaamheid, maar om kinderen een idee te geven wat ze met materialen kunnen doen. Dat idee was niet nieuw. Al sinds de jaren zeventig heb je de loose parts-beweging waarbij kinderen leren ontdekken en creëren met klei, takken, plankjes, linten, ringen, knijpers, lepels, buizen, schuursponsjes, stokjes of lege blikken. Later is de gedachte opgekomen dat spelen met dit soort materialen ook wel eens duurzamer zou kunnen zijn dan grote hoeveelheden gefabriceerd speelgoed kopen.”

Zijn die loose parts volgens u het meest verantwoorde speelgoed voor een kind?

“Ik zal daar nooit stellig in zijn. Van alle gradaties van verantwoord speelgoed, gaan ouders die hun kind alleen takken en lepels geven nog een stapje verder dan de ouders die hun kind een houten, blanke blokkendoos geven en de Barbiecamper verafschuwen. Maar het hoeft niet altijd beter te zijn. Loose parts dragen geen veiligheidskeurmerk voor speelgoed. Wees je dus wel bewust van de risico’s. Als kinderen gaan spelen zonder speelgoed pakken ze misschien ook wel blikjes met scherpe randjes. Onhygiënisch grabbelen in gekookte rijst of spaghetti, sowieso iedere vorm van spelen met eten, is zelfs een van mijn weinige speelgoedveto’s.”

Beeld Mart Veldhuis

Ouders staan zelf watertandend voor het houten of antroposofische speelgoed, kinderen worden er vaak minder warm van. Moet je als ouder toch doorzetten?

“Blanke blokken zijn geweldig speelgoed, dat veel kan stimuleren. Idealiter worden ze gemaakt van beukenhout, en voelen ze lekker zwaar. Als je dat niet ecologisch verantwoord vindt, kun je kiezen voor speelgoed van afvalhout van rubberbomen. Dat wordt steeds meer gebruikt en is een stuk duurzamer.

“Speelgoed gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner is vaak heel mooi, maar ik zie ook beperkingen: Steiner heeft nooit gezien wat er na zijn dood aan speelgoed is ontworpen. Beperk je er dus ook niet toe. De traditionele schapenwol waar knuffels en poppen mee gevuld zijn is ook niet veilig volgens de Europese afspraken. Het goede is dat antroposofisch speelgoed vaak heel sterk gericht is op het stimuleren van het eigen spel van het kind. Poppetjes krijgen bijvoorbeeld nauwelijks mondjes zodat je ze voor alle emoties kunt gebruiken. Maar vat het ook niet te dogmatisch op: dat een jong kind geen puzzels mag maken omdat dat niet creatief genoeg is, zou zonde zijn.”

Speelgoed dat na een of twee keer spelen al in de kast belandt, is ouders een doorn in het oog. Hoe voorkom je dat?

“Het is veel beter om je kind niet te veel tegelijkertijd aan te bieden. Haal wat speelgoed zo nu en dan weg, en vervang dat dan door een of twee andere dingen. Kinderen vinden niet alles interessant, ze hebben natuurlijk hun eigen smaak. Als je iets voor je kind wil kopen waarvan je nog niet weet of-ie dat leuk zal vinden, kun je het misschien beter een keer lenen. Dat kan bijvoorbeeld bij de speelotheek. Speelotheken hebben lang het imago gehad er alleen voor arme kinderen te zijn, en ze zijn grotendeels verdwenen. Ik heb er ook ooit een opgericht, en betreur het erg dat er nog maar zo weinig over zijn. Ik hoop dat ouders in de toekomst vanuit duurzaamheidsoogpunt er toch weer enthousiast over worden.”

Beeld Mart Veldhuis

Vindt u dat ouders voldoende bewust speelgoed aanschaffen in Nederland?

“Speelgoed is een enorme markt met heel veel dimensies. Het heeft pedagogische betekenis en er wordt op heel grote schaal handel in gedreven. Toch zijn er weinig deskundigen die zich met speelgoed bezighouden. Ik ben zelf na een carrière in de journalistiek eigenlijk in een soort gat gesprongen. Ik ben tot het inzicht gekomen dat speelgoed een soort visitekaartje van je opvoeding moet zijn. Wees consequent in wat je je kind wil geven, dan kun je er ook op gezette tijden een keer van afwijken.

“Natuurlijk wil een kind ook een keer dat flitsende, lawaaiige speelgoed. Bovendien kan een fabrikant wel op een doos zetten dat speelgoed ‘de creativiteit stimuleert’ of goed is voor de motoriek, maar bewezen is dat niet. Dus is dat dan beter speelgoed? Ik denk dat ouders in Nederland daar wel iets meer op mogen letten.”

Beeld Mart Veldhuis

Lego werd onlangs uitgeroepen tot het populairste speelgoed van de laatste 60 jaar. Begrijpt u dat?

“Een doos legoblokjes beantwoordt inderdaad aan alle aspecten van goed speelgoed: je leert construeren, je moet erbij nadenken, je kunt het samen doen, je moet handig zijn en je kunt zelf helemaal bedenken wat je wilt maken. Maar er is de afgelopen jaren bij Lego ook wel iets veranderd. Ze hebben een dip gehad toen ze lichtgevende en bewegende producten op de markt brachten, maar daar zijn ze ook weer goed uitgekomen door de verbinding aan te gaan met Harry Potter, Fantastic Beasts, en Disney. Ook hebben ze goed van de Turtles-hype uit de jaren tachtig en negentig afgekeken dat je films of series kunt inzetten om je poppetjes van karakters te voorzien. Ninjago- en Friends-Legofilms zijn daar een voorbeeld van. Critici zullen zeggen dat dit wel wat afdoet aan de creativiteit van Lego. Kinderen gaan de films naspelen en bedenken niet meer hun eigen karakters. Maar als dat verkoopt, kun je het een fabrikant eigenlijk niet kwalijk nemen.”

Nog even over dat spelen met scheerschuim. Levert dat behalve plezier, niet vooral heel veel troep op?

“Ik stuur mijn zoon en schoondochter wel eens fotootjes van het spelen met scheerschuim met de kleinkinderen. Ik begrijp ook wel dat ze dan denken: oef, als dat maar goed gaat. ‘Als jullie thuiskomen, hebben we het opgeruimd hoor!’, app ik erbij. Ja, als oma doe je daar natuurlijk minder moeilijk over.”

Beeld Mart Veldhuis

Sinterklaas op de duurzame toer: waaruit kan hij kiezen? Houten lego Namaaklego dat gewoon past op de echte stukjes van lego duikt overal op. Het Japanse merk Mokulock maakt ze nu zelfs van allerlei soorten hout van bomen die gekapt moeten worden in te dicht begroeide bossen, maar dat te zwak is voor bouwtoepassingen. Berk, haagbeuk, Japanse kersenboom of magnolia geven allemaal net een andere bruintint aan de blokjes. Het hout zou kinderen in staat stellen zich langdurig te concentreren. De houten blokjes passen bovendien precies op de ‘gewone’ legosteentjes. Wie Mokulock wil aanschaffen (€ 29,95 voor 24 blokjes) moet wel inventief zijn, want de steentjes zijn momenteel bij veel winkels uitverkocht. Er zijn ook andere merkloze houten Legoblokken, die zeker niet goedkoper zijn. Die zijn nog wel verkrijgbaar. Marble Racetrax De winnaar Duurzaam Speelgoed van het Jaar is de kartonnen knikkerracebaan Marble Racetrax. De racebaan is zelf in elkaar te zetten, en gemaakt van volledig duurzaam geproduceerd karton. “Het geheel vraagt om goede constructievaardigheden, goed kijken en lezen, ruimtelijk inzicht, volgehouden aandacht en doorzettingsvermogen. Niet geschikt voor jongere kinderen of kinderen met een ongeduldig temperament”, aldus de jury. Geomag Super Color Recycled Een bouwpakket gemaakt van 100 procent gerecycled plastic. Geomag is constructiespeelgoed waarmee allerlei driedimensionale objecten gebouwd kunnen worden. Het bestaat uit driehoeken, vierkanten en vijfhoeken en magnetische staafjes en bolletjes, waarmee de plastic onderdelen aan elkaar bevestigd kunnen worden. De jury van het Speelgoed van het Jaar 2021 in de categorie duurzaam oordeelt: “Het speelgoed biedt kinderen die van bouwen houden veel mogelijkheden om hun creativiteit en fantasie uit te leven. Het magnetisme voegt nog een extra dimensie toe aan het speelplezier. Geomag bevordert constructievaardigheden, ruimtelijk inzicht en creativiteit.”

