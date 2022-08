Tijdens de zwemles voor volwassenen trotseren deelnemers hun grootste angst. ‘Rustig blijven, ik ben erbij’

Terwijl George Vera (46) op zijn rug in het water ligt, houdt hij zijn kin zo ver mogelijk omhoog. Het is voor het eerst in dertig jaar dat hij weer in een zwembad ligt. Met behulp van een knalgele drijfbuis en duidelijke aanwijzingen van zwemjuf Lindsay Wouterse (21) drijft hij enkele tientallen meters rond in het grote bad van Mulder Sport in Den Haag.

“Rustig blijven, ik ben erbij”, zegt Wouterse terwijl zij Vera in een rechte lijn begeleidt. Zodra zijn benen de bodem weer raken, slaakt Vera haast onmerkbaar een zucht van verlichting. Tijdens zijn laatste bezoek aan een zwembad – dertig jaar geleden – werd hij door een zwemmer op zijn hoofd geraakt. Door het ongeluk belandde hij in het ziekenhuis en sindsdien is hij altijd bang voor water gebleven.

Verdrinkingsongevallen

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 80 mensen om het leven gekomen door verdrinking, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook deze zomer overleed vrijwel elke week iemand in het water. Het werkelijke aantal verdrinkingsongevallen, waarbij het – net zoals bij Vera – nét goed afloopt, zou volgens experts nog een factor tien hoger liggen.

Leren zwemmen is in Nederland het belangrijkste middel om verdrinking te voorkomen, staat in het Nationale plan zwemveiligheid. Ook tijdens de zwemles voor volwassenen bij Mulder Sport, wordt er door de deelnemers hard gewerkt om de zwemvaardigheden te verbeteren. De leeftijden in het bad lopen uiteen van 16 tot 52 jaar en waar de één al de schoolslag beheerst, komen twee anderen vandaag voor het eerst.

Lange wachttijd

“Oh eindelijk mag ik”, roept Maltie Kandhai (52) enthousiast vlak voordat ze het zwembad betreedt. Voor de les had ze nog last van hartkloppingen door de zenuwen. Als kind heeft Kandhai nooit leren zwemmen. Sinds haar gezondheid achteruitgaat, wil ze daar verandering in brengen. Eenmaal met haar kleurrijke bloemetjesbadpak in het water, straalt Kandhai van plezier.

Op dat moment heeft ze wel lang moeten wachten. Kandhai stond meer dan een jaar op de wachtlijst. “Die is mede door corona enorm opgelopen”, vertelt Kirsten Benner, directeur van Mulder Sport. Tegelijkertijd neemt de vraag naar de lessen ieder jaar toe. Mogelijk doordat mensen minder gêne ervaren en de afgelopen jaren financieel meer ruimte hadden, denkt Benner.

Zwem ABC

Ook Jian Zhang (32) heeft sinds anderhalve maand les, samen met zijn vriendin Lisa Kuijeren (28). Zhang heeft op school leren zwemmen, maar is die techniek inmiddels verleerd. Vooral Kuijeren maakte zich daar zorgen over: “Je hoort vaak genoeg dat iemands partner verdrinkt”, vertelt ze.

Hoewel Zhang nog steeds moeite heeft met drijven – zijn benen zakken wel erg ver naar beneden – verwacht hij binnenkort zijn A-diploma te behalen. Dat betekent dat hij zich kan redden in een bak water of een sloot. De meeste verdrinkingen vinden echter plaats in open water. Pas vanaf het C-diploma beheersen zwemmers de juiste vaardigheden om zich daar op een veilige manier voort te bewegen.

Directeur Benner ziet dat veel deelnemers uiteindelijk besluiten om alle diploma’s te behalen. Dat hoeft niet eens lang te duren, want volwassenen leren makkelijker zwemmen dan kinderen. “Zij zijn motorisch verder ontwikkeld,” legt ze uit. Wel is het een stuk moeizamer als volwassenen het spannend vinden. “Ongeveer de helft van alle deelnemers vindt het enigszins spannend”, stelt Benner.

Jongeren nemen nauwelijks les

Dan is er ook nog een groep waar Benner zich zorgen over maakt. Kinderen tussen de 15 en de 18 jaar nemen nauwelijks les, terwijl zij juist de groep zijn met een verhoogd risico op verdrinking. “Zij drinken er rustig een drankje bij”, zegt Benner.

Ongeveer 9 procent van de kinderen onder de 17 jaar beschikte in 2020 niet over een zwemdiploma, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Dat percentage ligt hoger dan voorgaande jaren en is mede door het sluiten van de zwembaden tijdens corona toegenomen. Slechts een op de drie scholieren heeft het volledige zwem-ABC en is daarmee zwemveilig.

Al vaker heeft de directeur geprobeerd om een aparte groep op te richten, maar daar blijkt onvoldoende animo voor. Dat heeft volgens Benner te maken met ongemak en een gebrek aan financiële middelen. “Zestig euro per maand is ook een paar schoenen,” zegt Benner.

Nour Salem (16) komt met lichtelijk rode ogen het zwembad uitgelopen. Als jongste deelnemer durft hij deze donderdagavond als enige met zijn hoofd onder water te zwemmen. Hij zit op les, zodat hij ook met zijn vrienden mee kan zwemmen. Met zes lessen achter de rug lijkt hij zich al aardig in het water te redden.

