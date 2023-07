Tijdens de telefoonvrije proef lachen de kinderen weer met elkaar in de klas

Leerlingen mogen straks geen telefoon meer bij zich hebben, tenzij dat nodig is, raadt het ministerie van onderwijs aan. Dit lyceum deed alvast een proef.

Bij de conciërge van het Ichthus Lyceum in het Noord-Hollandse Driehuis staat een ongewoon aquarium. Op de bodem van de glazen pot is een iPhone te zien. Visjes zwemmen eromheen, onder het wateroppervlakte drijven planten. Het is een waarschuwing aan de leerlingen: dit gebeurt er met je mobiele telefoon als die in de les wordt afgepakt.

Het is een grap, maar wel een met een serieuze boodschap. De telefoon is in het klaslokaal een stoorzender. Op het Ichthus krijgen de scholieren tijdens de les Whatsapp-berichten van vrienden en familie binnen, ze ontvangen meldingen van TikTok, Snapchat en Instagram en luisteren muziek. De concentratie lijdt eronder, schoolprestaties gaan achteruit. En niet alleen op het Ichthus. Daarom kwam het ministerie van onderwijs deze maand met de richtlijn dat mobiele telefoons vanaf 1 januari niet zijn toegestaan in de klas, tenzij ze voor leerdoeleinden worden gebruikt.

Wie wordt berispt, mag zijn mobiel in de viskom deponeren. Beeld Patrick Post

Irritant om steeds een melding te krijgen

De telefoons van de drie Ichthus-leerlingen Mats (14), Mees (16) en Joël (16) stromen tijdens de les niet vol met berichten en meldingen, zeggen ze in een klaslokaal. Mats: “Ik heb mijn 4G en wifi uitstaan. Ik vind het irritant om steeds een melding te krijgen.” Mees: “Ik kijk er alleen op voor mijn rooster en af en toe komt er een appje binnen. Ik heb niet de drang om er tijdens de les op te kijken.”

Joël: “Nou, ik gebruik mijn telefoon niet heel veel. Aan de andere kant, ik werk bij de ICT-afdeling hier op school en daarvoor gebruik ik de telefoon weer wel. Het makkelijke aan een telefoon is dat je dingen kunt opzoeken wanneer dat nodig is.”

“Jullie zijn drie heel brave leerlingen”, valt wiskundeleraar Wietse Veenstra (42) op, nadat hij de drie heeft gehoord. Hij heeft andere ervaringen. “Er zijn genoeg leerlingen die tijdens de les met hun telefoon bezig zijn. Af en toe betrap je er een.”

Rustiger de klas binnen

Ze behoren hun telefoon in een zak te doen bij de ingang van het klaslokaal. Maar dat doet niet iedereen, ziet ook Mats: “De leerlingen kennen genoeg strategieën om de telefoon bij zich te houden en te gebruiken tijdens de les.” Eenmaal betrapt, neemt Veenstra de telefoon af en kan de leerling die om vier uur bij de conciërge ophalen.

Dat is de standaardregel, zegt hij. Maar het Ichthus Lyceum streeft een andere aanpak na, daar had de school het advies van het ministerie van onderwijs niet voor nodig. Dit voorjaar hield het Ichthus een twee weken durende telefoonvrije proef, geheten ‘Thuis of in de kluis’. De scholieren moesten hun telefoon thuis laten of in een kluis op school en haalden de telefoon er weer uit als ze de school verlieten.

Zonder telefoon maak je weer een praatje. Beeld Patrick Post

Veenstra merkte op de eerste dag van de proef direct het verschil. “De leerlingen kwamen rustiger de klas binnen. Ze hadden al in de pauze met elkaar gepraat, terwijl ze anders zaten te gamen.”

Tafelvoetbal in de kantine

Dit viel ook Arjan Odijk (63) op. Het gaat niet alleen om de afleiding tijdens de les, zag de conrector. De directe onderlinge sociale contacten namen toe. In de pauzes spraken en lachten de leerlingen weer met elkaar, zegt hij. De school had als geste een tafelvoetbal in de kantine gezet, de leerlingen speelden kaartspelletjes met elkaar in de pauze. Mats leerde zijn hele klas pokeren. “Iedereen was gezelliger aan het doen”, merkte ook Joël. “Mensen gingen iets doen met elkaar.”

Veenstra hoorde van ouders dat hun kind blijer thuiskwam, omdat dit veel actiever in de pauze was geweest, meer had beleefd en thuis daarover sprak. Hij ziet het als een maatschappelijke taak om leerlingen te leren de verleiding van hun telefoon te weerstaan: “Als school wil je je leerlingen voorbereiden op het grote mensenleven. Later met je studie of je werk kun je ook niet voortdurend op je telefoon kijken.”

Nu de proef is afgelopen, vallen de scholieren terug in hun oude telefoongewoonte. Maar de schoolleiding wil doorzetten en toegroeien naar een telefoonloze school, een totaalverbod, zegt Odijk. “Thuis of in de kluis, wordt de regel waar we naartoe gaan werken.” Laptops worden dan gebruikt voor educatieve doeleinden in plaats van de telefoons, meent Odijk.

Grenzen opzoeken en verleggen

Al blijft het ook dan, beseft de conrector, een uitdaging kinderen ervan te weerhouden hun laptop te gebruiken voor andere zaken. Een laptop valt in ieder geval beter te controleren door die dicht te doen. “We realiseren ons dat het een gevecht blijft en de leerlingen de grenzen opzoeken en verleggen.”

