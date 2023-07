‘Tijdelijkheid opvangregeling Oekraïense ontheemden begint te knellen’

Het wordt hoog tijd dat de regering meer duidelijkheid verschaft over de toekomst van de tienduizenden Oekraïense vluchtelingen die in Nederland leven. Perspectief ontbreekt nu, en dat kan leiden tot onwenselijke situaties, signaleert de Adviesraad Migratie in een nieuw rapport. De Raad is een onafhankelijke instantie die valt onder het ministerie van justitie en veiligheid.

Circa 93.000 mensen uit Oekraïne verblijven momenteel in Nederland. Voor hen is een aparte tijdelijke regeling bedacht, waardoor Oekraïners worden opgevangen als ontheemde, in plaats van als asielzoeker. Daarmee wordt de reeds overspannen asielopvang ontlast.

Niemand die het weet

Zo’n temporaire regeling leek in eerste instantie de beste oplossing. Maar nu de oorlog voortduurt begint de tijdelijkheid van maatregelen voor de opvang voor Oekraïners te knellen, schrijft de Adviesraad aan de regering. Tot hoelang gemeenten de opvang moeten blijven regelen weet niemand, hoe lang een werkgever op een Oekraïense werknemer kan rekenen is de vraag.

De onzekerheid heeft een prijs, stelt de Adviesraad. Zo gaan veel gemeenten geen langdurige vastgoedcontracten aan voor de huisvesting van Oekraïners, waardoor ontheemden vaak verhuizen en dan telkens vertrekken uit een buurt waar ze net een beetje gesetteld zijn.

Daarnaast mogen Oekraïners hier weliswaar meteen werken, maar ondanks hun voor Europese maatstaven relatief hoge opleidingsniveau, werkt meer dan de helft van de Oekraïners via uitzendbedrijven als oproepkracht in laagbetaalde sectoren waarin werkgevers weinig investeren in de toekomst van mensen. Terwijl in andere landen diploma’s al tellen, worden kwalificaties hier niet snel erkend. Ook mogen Oekraïners niet als zzp’er aan de slag, terwijl dat in sommige beroepen gebruikelijk is. Kapitaalvernietiging noemt de Adviesraad Migratie dit, en nu de oorlog langer duurt moet de regering zorgen dat ontheemden hun oude werk kunnen oppakken.

Asielzoeker heeft nu sneller uitsluitsel

Natuurlijk is het verloop van de oorlog niet te voorspellen, schrijft de Raad in het rapport. Maar nu veel Oekraïners hier langer dan een jaar verblijven, doet de situatie zich voor dat asielzoekers uit bijvoorbeeld Syrië of Turkije die tegelijk in Nederland komen, sneller duidelijkheid hebben over hun toekomst. De immigratiedienst (IND) moet namelijk binnen zes tot vijftien maanden uitsluitsel geven over een asielaanvraag, en met verblijfsvergunning mogen vluchtelingen ten minste vijf jaar blijven. Ze krijgen dan een woning toegewezen en kunnen werken aan hun toekomst.

De tijdelijke regeling voor Oekraïners biedt dat perspectief niet. Sterker: de bescherming op grond van deze regeling kan tot uiterlijk maart 2025 worden verlengd. Als er niets verandert, moeten ontheemden uit Oekraïne daarna alsnog asiel aanvragen in Ter Apel. Een onwenselijk scenario, stelt de Adviesraad die oproept om snel met een oplossing te komen.

