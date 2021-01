Tijd voor de laatste ronde?

Het is fijn wandelen, langs de statige houten huizen op de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord - al of niet te combineren met een rondje onder de bomen van het Vliegenbos ernaast. Een avondklok lijkt hier een totaal overbodige maatregel: er is bijna geen mens te bekennen op deze winderige en regenachtige woensdagavond.

Wie er wel wandelt, telefoonoortjes in, is Simone van Eeghen. Dat doet ze bijna iedere avond, steeds ongeveer hetzelfde rondje, vertelt ze. “Ongeveer een uur. Precies lang genoeg om de podcast van Kunststof af te luisteren.”

De behoefte aan beweging komt van het thuis werken, beaamt Van Eeghen: “Ik ben psychiatrisch verpleegkundige, maar spreek mensen, bijvoorbeeld met een psychose, nu alleen online.” Haar wandelgewoonte dateert van voor de laatste lockdown, vertelt ze. “Eerst liep ik samen met een paar vriendinnen, totdat je met niet meer dan drie mensen mocht lopen.”

Een avondklok kan bij haar wel enig begrip opwekken. “Een aanbel-verbod, dat zou het mooiste zijn, om te verhinderen dat mensen bij anderen op bezoek gaan, maar ze toch de gelegenheid te bieden om te wandelen. Maar ja, wel wat lastig te controleren. Misschien dat ik die avondklok stiekem wel ga negeren, maar ontspannen is anders, als je daarmee 95 euro boete riskeert.”

Simone van Eeghen: "Misschien dat ik die avondklok stiekem wel ga negeren, maar ontspannen is anders." Beeld Patrick Post

Ook Simone Kranenborg, die met haar vriend Adam Brockman-More bezig is aan haar dagelijkse avondwandeling, snapt de logica van een avondklok wel. “Ik zou heel graag willen dat ik goede argumenten had om te zeggen dat het niks zal helpen”, zegt ze. “Maar bij gebrek aan kroegen beland ik nu wel een keer of twee per week ‘s avonds bij vrienden thuis om iets te eten of te drinken. Dat ga ik vreselijk missen als het straks niet meer zou kunnen.” Er zal niks anders opzitten: “Dan maar overdag in het weekeinde langs om wat te drinken.”

Avondwandelingen maakt Kranenborg zo’n vier keer in de week, drie kwartier. “Ik werk als organisatieadviseur, meestal thuis. Dan heb ik echt geen zin om ‘s avonds binnen te blijven en tv te kijken. Daar krijg je vierkante ogen van, zei mijn moeder vroeger altijd al. Ik moet maar wat langere wandel-lunchpauzes nemen.”

Het is inmiddels half 10, op de hel verlichte tennisbaan in het Vliegenbos zijn alle banen bezet. Rogier Jacobs heeft zojuist zijn vriend Jonas Oomen ingemaakt, of andersom, daarover verschillen de meningen. Ook Jacobs snapt de ratio van een avondklok. “Maar je gaat wel denken: als dat ook nog van ons wordt afgepakt…”

Jonas Oomen en Rogier Jacobs die na achten nog wel eens een balletje willen slaan. "Mijn meest sexy uitje van de week was een ritje naar Nunspeet." Beeld Patrick Post

Jacobs werkt als muziekcoach in de zorg, maar zit grotendeels thuis met drie kinderen. “Mijn meest sexy uitje van de week was een ritje naar Nunspeet, om apparatuur voor mijn werk op te halen. Ik weet niet eens zeker of ik het ga gebruiken, maar ik was er tenminste wel even uit.”

Anderen hebben het beroerder, beseft hij, veel reden tot klagen heeft hij niet. “Ik heb nog een volkstuin, daar gaan we nu lekker met zijn tweeën vuurtje stoken, darten en bierdrinken. Het moet toch mogelijk zijn om dat te blijven doen, avondklok of niet.”

