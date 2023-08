Tiësto is misschien wel de doodsteek voor nieuw belevingspark op Bredase begraafplaats

Ze is elke dag wel even op Zuylen te vinden. Niet dat Marie Baum uren over de begraafplaats loopt, maar na haar rituele bezoekje is de Bredase altijd weer een beetje opgewekter. Ze praat wat met haar overleden zusje, verzorgt de bloemen bij haar nichtje of geeft vader een zoen. Daarbij heeft ze liever geen pottenkijkers. “De vaste bezoekers ken ik hier allemaal wel. Maar ik zit niet te wachten op mensen die hier komen recreëren.”

Die komen er misschien wel. Want aan de andere kant van het spectrum zit Roel Stapper. Onder leiding van de directeur transformeert Zuylen tot een begraafpark met kunstwerken, lanen die uitnodigen tot een ontspannen wandeling en momenteel de aanbouw van Adore: een centraal gelegen podium met tribune rondom een amberboom. Bedoeld voor uitvaarten in de openlucht, maar eventueel ook voor lezingen of anderszins.

DJ Tiësto op het podium

En och, waarom zou DJ Tiësto ook niet eens op het podium kunnen staan, slipte bij de regionale omroep van zijn tong. Het was een opmerking die in honderden verkeerde keelgaten tegelijk schoot. Het leidde tot een storm die maar niet wil gaan liggen.

Tijdens een weinig geanimeerde bijeenkomst kreeg Stapper 1100 handtekeningen van tegenstanders - niet noodzakelijkerwijs nabestaanden van begravenen - overhandigd. Om de rust te herstellen, is een mediator aangesteld die de partijen nader tot elkaar moet brengen. En laat Stapper het woord voorlopig doen door een ingehuurde woordvoerder, zodat hij zich niet nog eens ongelukkig kan uitlaten.

Buitenaula

Dat is Frank Lambregts. Hij zegt dat het “natuurlijk niet de bedoeling is dat er keiharde muziek wordt gespeeld”. “Adore is een besloten theatertje op het park. Beschouw het als een buitenaula. Sommige nabestaanden hebben meer behoefte aan een afscheid in de buitenlucht dan in een afgesloten gebouw. Zie ook de opkomst van natuurbegraafplaatsen.”

Werklieden zijn bezig met de aanbouw van Adore. Het moet gezegd, het kunstwerk springt nogal in het oog. De begraafplaats spreekt zelf dan ook van ‘een ijkpunt in de ontwikkeling van Park Zuylen’. Op de website rept Zuylen ook over ‘een interactieve beleving’ en ‘licht en geluid’. Er zal dan wellicht geen bekende deejay optreden, de woorden geven de tegenstanders reden tot zorg. En daarbij: ze zitten soms helemaal niet te wachten op een parkfunctie.

Rust en sereniteit

Raadslid Iwan Dienjes (LPF), die hen bijstaat, constateert een verschil van inzicht over de functie van een begraafplaats. “Ik vind dat nabestaanden hier rust en sereniteit mogen verwachten. Ze zijn hier voor rouwverwerking, al het andere stoort.” Baum: “Als ik wil wandelen, ga ik wel naar het bos of het stadspark.”

Schuin tegenover het theatertje-in-wording ligt op een kinderveld een nichtje van Baum. Dichtbij, maar nog altijd op fors grotere afstand dan de overledenen die pal tegen de tribune liggen. De lavendel bij het graf van ene Petronella raakt bijkans de stenen. Sommige andere overledenen liggen nauwelijks verder weg. “Had mijn moeder daar gelegen, dan had ik haar laten herbegraven”, foetert Francien Damen, eveneens fel tegenstander.

Aantrekkingskracht op hangjongeren

Een andere bron van zorg is de mogelijke aantrekkingskracht van de (halfoverdekte) tribune op hangjongeren. Baum en Damen kunnen zich voorstellen dat de bankjes erg aantrekkelijk zijn als het een beetje regent. “Je krijgt hier gewoon de verkeerde mensen op de begraafplaats. Misschien hebben we angst voor het onbekende, hoor. Maar we zouden gewoon liever een fontein of een kapelletje zien.”

Op een ander gedeelte van de begraafplaats paraderen Leopold, Jetje en Sophie nietsvermoedend in het rond. De drie pauwen vormen ‘de Trots van Zuylen’. Soms staat de deur van hun verblijf open, dan zijn ze even aan de wandel. Ook het trio maakt deel uit van de transformatie tot begraafpark, zij het minder controversieel. Voor wat betreft Adore zullen de komende weken nog enkele moeilijke mediationgesprekken moeten worden gevoerd.

Een feestelijke opening zit spijtig genoeg niet meer in de planning, zegt Lambregts. “We wilden wel trots uitstralen, maar deze discussie heeft de sfeer niet beter gemaakt. Waarschijnlijk gaan we Adore op een dag gewoon in gebruik nemen.”

Lees ook:

Op de islamitische natuurbegraafplaats kunnen moslims eeuwig rusten

Eeuwigdurende grafrust is voor veel Nederlandse moslims een hindernis bij het vinden van een geschikte begraafplaats. De vier nieuwe islamitische natuurbegraafplaatsen bieden uitkomst.