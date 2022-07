Tientallen vluchtelingen slapen buiten in Ter Apel, crisis houdt aan

De vergelijking met de erbarmelijke situatie in opvangkampen in het zuiden van Europa is al vaker gemaakt. Deze week zijn er weer voor Nederland ongekende taferelen te zien in het Groningse Ter Apel. Zoals maandagavond, toen ongeveer vijftig vluchtelingen buiten sliepen onder zeiltjes en in slaapzakken.

Ook vol lagen de wachtruimtes van het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op hetzelfde terrein, net als de gymzaal en de recreatiezaal. In totaal was er voor honderden mensen geen plek in het azc.

Onvoldoende crisisnoodopvang

Dinsdag is het probleem niet opgelost. Op het grasveld voor het azc zijn grote schaduwdoeken opgehangen zodat vluchtelingen in de luwte zitten of kunnen slapen. Weer komt men honderden plekken tekort. Volgens een woordvoerder van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) zijn er onvoldoende crisisnoodopvanglocaties om asielzoekers naartoe te brengen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de 25 veiligheidsregio’s, maar die schieten tekort.

Wat ook meespeelt is dat sommige asielzoekers niet meer van het kastje naar de muur willen worden gestuurd. Zij slapen liever buiten in Ter Apel in de hoop sneller aan de beurt te zijn, zegt de woordvoerder van het Coa. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is bekend met deze praktijk.

De crisis in de asielopvang is al maanden aan de gang. Staatssecretaris Van der Burg (asiel) werkt met het Coa aan tijdelijke oplossingen maar die lijken de problemen deze zomer niet te verhelpen.

