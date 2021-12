Tientallen verkeersdoden en gewonden door gebruik van lachgas

De afgelopen drie jaar werd bij 63 dodelijke ongevallen lachgasgebruik geconstateerd. Ook was er lachgas in het spel bij ruim 360 ongelukken waarbij iemand ernstig gewond raakte. Dat blijkt uit een inventarisatie van de politie, die het deed op verzoek van de NOS. In totaal gebeurde er de afgelopen drie jaar bijna 1800 ongevallen waarbij lachgas in het spel was.

Onder invloed aan het verkeer deelnemen mag niet, dus lachgas gebruiken in de auto of op de fiets is ook verboden. Toch betrapt de politie elke maand zo'n 400 bestuurders op het gebruik van lachgas achter het stuur.

Het is levensgevaarlijk

“Onder invloed deelnemen aan het verkeer is levensgevaarlijk”, zegt verkeersdeskundige bij de politie Paul Broer in een verklaring. “We zijn helaas al bij veel trieste verkeersongevallen geroepen, waarbij heel jonge inzittenden zwaargewond raakten of zelfs overleden. Het aantal constateringen is schrikbarend, maar we weten ook dat dit het topje van de ijsberg is omdat we lang niet alles zien.”

Lachgas aantonen in het bloed is namelijk niet mogelijk, zoals dat wel is na het gebruik van andere drugs als cannabis of alcohol. De politie kan lachgasgebruik dus alleen op heterdaad betrappen, afleiden uit de aanwezigheid van de lachgaspatronen of na verklaringen van getuigen.

Technieken om lachgasgebruik te meten zijn volgens de politie wel in ontwikkeling maar wanneer die ingezet kunnen gaan worden is nog niet duidelijk.

Verbod op lachgas

Sinds de populariteit van lachgas inhaleren als recreatie toenam, zorgt het voor grote problemen op de weg. In 2019 zag de politie dat het aantal incidenten waarbij vaak jonge automobilisten het spul hadden gebruikt ineens snel toenam. Dat jaar telde de politie 470 verkeersongevallen waarbij lachgas in het spel was.

Verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) kondigde toen aan dat hij ging werken aan een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Dat zou op 1 januari 2021 in gaan maar die datum is ‘praktisch onuitvoerbaar gebleken’, schreef Blokhuis in oktober 2020 aan de Kamer. De hoop is nu dat het verbod in de eerste helft van 2022 in kan gaan.

Gemeentelijke verboden

Voor veel gemeenten duurde dat allemaal te lang, die hebben de afgelopen jaren zelf verboden ingevoerd op basis van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Dat betekent in veel gevallen dat lachgas op bepaalde plekken niet gebruikt mag worden, zoals op festivallocaties, markten of in drukke uitgaansstraten.

Lachgas is een gas dat gemakkelijk verkrijgbaar is, het zit bijvoorbeeld in patronen voor slagroomspuiten, en het geeft een korte roes als het wordt geïnhaleerd. Dat gebeurt meestal met ballonnen. Het gas, dat ook gebruikt wordt voor roesjes in de tandartsstoel of het ziekenhuis, zorgt voor duizeligheid, vervorming van beelden en geluiden en kan leiden tot bewusteloosheid.

