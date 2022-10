Tientallen klachten van misbruik en mishandeling in Jeugddorp De Glind

Oud-pleegkinderen die in de jaren negentig in Jeugddorp De Glind woonden, zeggen lichamelijk en emotioneel te zijn mishandeld. Dat meldt Omroep Gelderland donderdag.

Een dorp waar pleegkinderen in gezinnen bij elkaar wonen met een eigen kerk, school, supermarkt en zwembad. Het concept van Jeugddorp De Glind werd jarenlang bejubeld. Maar achter de voordeuren was er een hoop mis, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.

Meerdere oud-pleegkinderen zeggen tegen de regionale omroep dat ze lichamelijk of emotioneel zijn mishandeld en seksueel zijn misbruikt in de tijd dat ze in de Glind woonden. Volgens de omroep waren sommige verhalen bekend bij de directie, maar werd er zelden iets mee gedaan. Soms werden pleegouders op non-actief gezet of overgeplaatst.

Veertig oud-pleegkinderen

De omroep sprak met meer dan veertig oud-pleegkinderen, van wie er 29 zeggen fysiek of emotioneel te zijn mishandeld. Zes van hen vertellen ook over seksueel misbruik. De verhalen gaan over de periode tussen 1984 en 2000, maar er zijn ook recentere klachten bekend.

De Glind is een dorp tussen Amersfoort en Barneveld met zo’n zevenhonderd inwoners. In het dorp staan 28 gezinshuizen tussen andere woningen, waar al ruim honderd jaar pleegkinderen worden opgevangen.

In de gezinshuizen wonen drie tot zes uithuisgeplaatste kinderen in een ‘gewoon’ gezin met kinderen. De mensen die voor de stichting werken, wonen zelf ook in het dorp. Het idee achter het concept is dat de kinderen via een zo gewoon mogelijk leven kunnen ‘helen’ in de grotendeels gereformeerde dorpsgemeenschap.

In de uitzending van Omroep Gelderland vertelt een oud-pleegkind dat haar pleegzusje zo hard geslagen werd dat ze over de bank met haar hoofd tegen de tafel viel. Jongens werden ‘letterlijk naar boven getrapt’. De incidenten zouden gemeld zijn aan de directie, maar de pleegvader werkt er volgens de omroep nog steeds.

Automatisch naar het speciaal onderwijs

De pleegkinderen zaten in de Glind in een afgesloten omgeving waar ze het gevoel hadden dat ze niet dezelfde kansen kregen als de de biologische kinderen in het gezin. De pleegkinderen gingen automatisch naar het speciaal onderwijs, vertellen ze aan de regionale omroep, de rest kreeg les op een andere basisschool. Omdat iedereen elkaar steeds tegenkwam en op zondag in dezelfde kerk zat, durfden de pleegkinderen niemand te vertrouwen, vertellen ze.

De Glind viel in de loop der jaren onder verschillende organisaties. De huidige zorgaanbieder Pluryn zegt in een reactie op de verhalen dat ze niet weet wat zich in de jaren negentig heeft afgespeeld. In de archieven van voorgaande organisaties zou niks te vinden zijn over misstanden. “Maar dit zegt uiteraard niets over wat er in het verleden daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.”

De omroep heeft een vertrouwelijk gespreksverslag in handen waaruit blijkt dat enkele klachten al in 2019 bekend waren bij de directie van de zorgaanbieder, toen drie oud-pleegkinderen hun verhaal vertelden. Er zou een onafhankelijke onderzoekscommissie worden ingesteld, maar het kwam er uiteindelijk niet van.

