Tientallen journalisten bij rechtbank vanwege gijzeling Robert Bas. ‘Een drama voor de journalistiek’

NRC-journalist Marcel Haenen stapt op een verhoging voor de Rotterdamse rechtbank. Om hem heen klikken en zoemen de camera’s. Meer dan vijftig collega’s zijn afgekomen op zijn oproep te protesteren tegen de gijzeling van NOS-verslaggever Robert Bas door de rechtbank. Als Haenen in de microfoon spreekt, gaat de groep dichter bij hem staan, gewend als ze zijn zich richting de spreker van dienst te wurmen.

“Dit is een drama voor de journalistiek. Het is schadelijk voor de samenleving”, zegt Haenen met luide stem. “Bronnen zijn al steeds huiveriger om zich tot journalisten te wenden. Zeker in een tijd dat klokkenluiders ontslagen worden.”

Haenen geeft zijn gevolg het sein dat het tijd is voor een rondje om de rechtbank. Een beetje meta is de demonstratie wel. Niet altijd is duidelijk wie demonstreert en wie verslag doet. Veel van de journalisten hebben de beroepsmatige reflex om uit beeld te blijven bij de flitsende en draaiende camera’s.

Principiële zaak

De NRC-journalist mengt zich in een principiële zaak. De rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank wil Robert Bas dwingen een verklaring af te leggen over een vertrouwelijk gesprek met een bron. De bron is betrokken bij een moordzaak, maar geen verdachte. Bas weigert, omdat hij vindt dat bronnen hem moeten kunnen spreken zonder twijfel over eventuele juridische consequenties. Daar is een juridische term voor: journalisten hebben verschoningsrecht. Ze hoeven niet te getuigen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dat wel te doen.

De rechter-commissaris vindt dat in dit geval geen sprake is van verschoningsrecht, omdat justitie de bron van Bas al afluisterde. Identiteit van de gesprekspartner en de inhoud van het gesprek zijn bekend. Bas hoeft slechts vervolgvragen te beantwoorden. Om die antwoorden af te dwingen is de journalist sinds donderdag gegijzeld.

Geen reden om van de principes af te zien, vindt het verzamelde journaille bij de Rotterdamse rechtbank. “Stel dat Bas antwoord zou geven op vragen. Dan kunnen rechters elke journalist oproepen om te getuigen. Dat zou funest zijn voor onze beroepsgroep”, zegt Henrik-Willem Hofs, verslaggever van de NOS. Belangrijke onderzoeken kunnen niet plaatsvinden als anonieme bronnen zich niet veilig wanen, zegt hij.

Het vertrouwen in de journalistiek is in het geding, zegt Hofs. “We hebben al te maken met intimidaties bij protesten en politici die ons van fake news beschuldigen. De maat is vol.”

Alleen met voorlichters onthul je geen schandalen

Maar als de inhoud van het gesprek tussen Bas en bron bekend is, wat doen die paar extra vragen er dan nog toe? Het belang zit in toekomstige journalistieke onderzoeken, zegt Haenen. “Schandalen kun je niet onthullen met alleen maar voorlichters. Je hebt anonieme bronnen nodig.” Die bronnen moeten van de journalist op aan kunnen, legt Haenen uit. Hij noemt de gijzeling “magistratelijk misbruik”.

Bovendien is de gijzeling los van alle principes een kansloze onderneming, zegt Haenen. “De kans dat Bas nu in zijn cel doorslaat is nul. Het is nog nooit gelukt om een journalist met een gijzeling aan het praten te krijgen.”

Om half twee komt de raadkamer van de Rotterdamse rechtbank bijeen om te beslissen of Bas vrijkomt.

