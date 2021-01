Tieners gaan op fotojacht naar dure auto's in Laren, maar de gemeente is er niet blij mee

Klik-klik-klik - een paar uur lang kunnen Thijs (13) en Rens (14) ongehinderd doen waarvoor ze naar Laren zijn afgereisd: auto’s spotten. Met hun fototoestel en telefoon fotograferen ze iedere bijzondere voorbijrijdende Porsche, Lamborghini en Bentley. Samen met elf andere kinderen hebben ze zich opgesteld op het centrale kruispunt aan de Brink, een park in hartje Laren. Hier klitten ze samen, steken ze over, soms door rood, voor hun fotojacht.

Na het middaguur is het afgelopen met hun vrijheid. Boa Gerard Koster (52) laat zijn gezicht zien. Drie krijgen van Koster een waarschuwing: ze liepen door rood en stonden binnen anderhalve meter van elkaar. Hun ouders worden op de hoogte gebracht. De volgende keer volgt een bekeuring, zegt Koster.

Ook Thijs en Rens ontkomen niet aan een waarschuwing. Thijs: “Iemand heeft doorgegeven dat we over straat liepen om foto’s te maken. Wat niet waar is. Wij gooien ons niet voor de auto’s. Dat doen anderen wel. Ik wil nog niet dood.” Rens: “En geen boete.”

Kosters optreden past in de extra controles die de gemeente Laren vorige week aankondigde. Sinds het begin van de coronacrisis weten jeugdige autospotters de weg naar het Noord-Hollandse dorp te vinden. De gemeente is niet blij met hen. “Om de beste foto te maken, rennen de jongeren vaak het drukke kruispunt op”, antwoordt een woordvoerder schriftelijk. “De gemeente wil niet dat het een keer fout gaat. Ook staan veel autotoeristen in grote groepen bij elkaar, dat helpt ook niet tegen de verspreiding van het coronavirus.” Vrijdagmiddag moest de politie nog ingrijpen bij een drukke autobijeenkomst.

Boa's delen waarschuwingen uit aan tieners die autospotten in Laren. Beeld Joris van Gennip

De gemeente heeft er genoeg van

“Oooh”, klinkt het verrukt uit de mond van Thijs en Rens als een auto optrekt met een bewuste knal. “Dat knallertje maakt hem”, zegt Thijs tevreden. Geluidsoverlast vormt het tweede probleem waar de gemeente genoeg van heeft. Daar staat een boete op van 390 euro.

De bijzonderheid van de auto’s en het geluid, daar draait het om bij de tieners. Deze grijze winterse zaterdag staan er dertien kinderen bij het kruispunt. Plus een volwassene: autospotter Michael Biro (30). Vijftien jaar geleden stond hij op dezelfde plek. Toen met vier ‘spottertjes’. Tegenwoordig staan er op een mooie zomerse dag dertig tot zestig kinderen. “Het staat hier dan blank van de mensen. Het is een speeltuin van krioelende kinderen die lak hebben aan verkeers- en coronaregels.”

“Dit is de beste plek van Nederland”, vertelt Rens. In het rijke Laren en omgeving is een dure wagen geen uitzondering. Het kruispunt met zijn toegangswegen midden in het dorp is de ideale plek om te fotograferen. De stoplichten geven de kinderen de kans om foto’s te maken. Als paparazzi rennen ze soms achter een auto aan. De foto’s zetten ze op hun instagramaccount.

Jonge autospotters. Beeld Joris van Gennip

‘Natuurlijk is het onschuldiger dan rellende tieners’

De kinderen komen uit het hele land. Met de lockdown hebben ze niet veel anders te doen. Groningers Thijs en Rens zijn afgezet door Rens’ vader, die is gaan wandelen. Een ander kind komt uit Helmond.

“Het gaat steeds goed, maar het gaat een keer mis als je niet uitkijkt”, zegt fractievoorzitter Johan de Bondt (73) van de lokale VVD, terwijl zijn ogen over het kruispunt glijden. “En dan vindt iedereen dat de gemeente had moeten ingrijpen en word je nalatigheid verweten.”

De Bondt schaart zich achter het optreden van burgemeester Nanning Mol, ook van VVD-huize. “Natuurlijk is het onschuldiger dan rellende tieners in Urk, Veen of Velsen-Noord. Gevaarlijke situaties door jongens die voor een auto springen, zijn niet de bedoeling. Als overheid moet je daar iets tegen doen.”

De waarschuwing van boa Koster houdt Thijs en Rens niet tegen. “We gaan door, maar passen wel meer op”, zegt de eerste vastberaden met zijn telefoon in de aanslag.

