Tieners gaan als vanouds naar Renesse. ‘En we knuffelen elkaar gewoon’

Of de jongeren zich tijdens hun eerste vakantie zonder ouders, omgeven door leeftijdsgenoten op een bomvolle camping met héél veel bier, enigszins coronaproof gedragen? De vraag stellen is hem beantwoorden, is te zien aan het gegrinnik van vriendinnen Ime (17) en Marijn (17).

“We knuffelen elkaar gewoon hoor”, glundert de Brabantse Ime voor de receptie, op weg naar de Zeeuwse kust. “We duiken ’s avonds gezellig het café in. Er staan wel beveiligers, maar het is hartstikke druk. Het is ook lastig, want je weet niet precies wie wel of niet ouder is dan 18 jaar.”

Vooruit. Het weer mag dan ietwat grillig zijn, verder is de zomer van 2020 er een uit het boekje, voor jongerencamping Strand en Duin net buiten Renesse. Onder de jeugd staat het dorp te boek als vakantieparadijs, boordevol campings en kroegen. En dat in een Zeeuwse zomer als alle anderen. Bijna dan.

Vrijwel iedere vierkante meter van het uitgestrekte grasveld is gevuld met tenten, caravans en kratten bier. Geef ze een drankje, een voetbal of allebei, en de tieners vermaken zich opperbest. Bovenal hebben ze elkaar. De jongens, in trainingspak en met petje op, en de giechelende meisjes, buitelen nog net niet over elkaar heen aan de picknicktafels.

Huisregels

Discotheek De Schuur op het terrein van de camping is nog gesloten, maar heeft duidelijke huisregels. Zo moeten jongeren van 18 jaar of ouder afstand bewaren, en moeten alle bezoekers goed hun handen wassen op het toilet. Alle inspanningen ten spijt, de campingeigenaar moet de flesjes handzeep binnen de kortste keren weer van de grond rapen, zegt hij op verontruste toon. Jongeren trekken zich bar weinig aan van zijn regels. De uitbater slaagt er niet in om ze in het gareel te houden. Uit angst voor nattigheid wil hij verder weinig kwijt.

Onderweg naar de kust vertelt Jesper (16) al dribbelend met een bal aan zijn voeten dat hij eigenlijk niet samen met zijn drie vrienden uit het Limburgse Weert in een caravan mag overnachten. Ze moeten verspreid liggen, zei de campingbaas, in tentjes. Toch kruipen ze bij elkaar. Niemand wil de tent in. Ze zijn toch nog geen 18, verklaart Jesper. Dan maakt het vast niet uit.

Even verderop in strandtent Perry’s komt een handvol vriendinnen tussen de 16 en 18 jaar uit het dorpje Made met een bord friet en kroketten bij van een lange avond in het café. Hoewel. “Al om 1 uur gingen ze dicht”, roept Vera (16). Een gezellige avond was het wel. Alleen vervelend dat iedereen over elkaar heen hangt aan de bar.

Hutjemutje

Of de jongeren elkaar ondanks corona zo nu en dan toch de liefde verklaren? “Ja hoor!” klinkt het luid. “Ik begrijp best dat mensen bang zijn dat wij straks het virus verspreiden”, zegt Maaike Hazelton (18). Haar tafelgenoten knikken instemmend. “Het is lastig, gelukkig zijn veel gasten op de camping nog geen 18, al vraag ik me af of dat iets uitmaakt.”

Maneger Jeremy Hubregtse (28) van de strandtent begeleidt gasten vanaf de ingang naar een tafeltje. Het krioelt er van de jeugd, zegt hij, zowel in de zaak als op het strand. “Maandag was het eindelijk strandweer, dan liggen ze ook gelijk met dertig of veertig man hutjemutje.”

Hij maakt zich enigszins zorgen. Hubregtse komt uit het nabijgelegen Goes, waar onlangs een nieuwe haard ontstond. Zo’n vijftig inwoners, overwegend jongeren, raakten hoogstwaarschijnlijk besmet door twee feestjes. “Ze zijn ongeveer even oud als de jongeren hier”, zegt Hubregtse. “Je merkt gelijk onrust in het dorp, het is het gesprek van de dag. Op de voetbalclub werden trainingen zelfs weer afgelast.”

Eens per uur duikt plots een zwerm tieners op bij de bushalte naast de camping, op weg naar het knusse centrum. Daar is het vakantiegevoel inmiddels onmiskenbaar aanwezig. Al is het maar vanwege de souvenirwinkels, met tulpen, klompen en kaartjes met ‘Groeten uit Zeeland’. Hordes Duitsers en Vlamingen schuiven aan op een van de vele terrassen. Kinderen lopen rond in shirtjes van Borussia Mönchengladbach en Schalke 04.

In de avonduren maken toeristen plaats voor de groepen jongeren, die dan vertoeven in café De Stulp of aan de overkant, bij De Zoom. “Ze wachten vaak in lange rijen bij de deur“, vertelt barvrouw Sharon Rijnberg (24). “We kunnen er maar 68 kwijt, helaas moeten we veel jongeren teleurstellen. Vaak gaat het goed, maar soms moeten we iedereen naar huis sturen, als ze te dicht op elkaar komen bijvoorbeeld. Dan loopt het toch uit de hand.”

Lees ook:

Hoe vier je nou eigenlijk echt vakantie?

We proppen onze vakanties vaak vol met nieuwe belevenissen. Maar rust je daarvan uit? Het filosofisch elftal buigt zich over de vraag hoe vakantie écht vakantie wordt.