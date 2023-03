Tieners doen het minder vaak, 75-plussers juist vaker

Jongeren hebben minder seks dan tien jaar geleden, terwijl 75-plussers juist vaker samen tussen de lakens kruipen. Dat blijkt uit de leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland.

Op de vraag of ze in het afgelopen jaar seks hebben gehad, antwoordde 56 procent van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar met ‘ja’. In 2014 was dat 63 procent. Volgens Hanneke de Graaf, onderzoeker bij Rutgers, wijten jongeren dat zelf aan een hoge prestatiedruk. Ze zijn perfectionistisch, bang om verkeerde keuzes te maken en hun reputatie te grabbel te gooien.

“Sommige jongeren hebben moeite met de stap van online naar offline flirten", zegt De Graaf. “Een hartje sturen via Whatsapp is soms een stuk makkelijker dan in het echte leven zeggen dat je iemand leuk vindt.”

Entertainment

Recent onderzoek van het Trimbos Instituut liet zien dat bijna een kwart van de studenten last heeft van psychische problemen, waaronder depressies en angststoornissen. Dat lijkt geen rol te spelen, zegt De Graaf. “Jongeren noemen dat zelf in ieder geval niet als reden.”

Wel wijzen veel van hen op de alledaagse drukte. “Dat ze een dagtaak hebben aan het bijwerken van de socials.” De drukte zit niet alleen jongeren in de weg maar alle Nederlanders. “Er is zoveel entertainment tegenwoordig dat je je geen moment hoeft te vervelen. De aandacht voor elkaar schiet er dan bij in. Tijdens corona zagen we dat mensen met een partner juist meer tijd voor elkaar hadden en vaker in bed belandden. ‘We hebben elkaar weer opnieuw ontdekt’, hoorden we toen vaker van stellen.”

Veilig

Opvallend: de enige groep die juist meer aan seks doet, is die van de 75-plussers – die gaan van 16 naar 27 procent. De Graaf: “Zij voelen zich steeds gezonder en fitter tot op hoge leeftijd, wat het seksleven ten goede komt. Hierbij maakt het ook uit in welke tijd mensen opgroeien. Deze ouderen zijn seksueel actief geworden in de jaren zestig en zeventig, toen de seksuele vrijheid groot was. Het verschil met de jaren vijftig is enorm.”

Toch blijkt een kwart van deze ouderen liever geen antwoord te geven op vragen over hun seksleven. “Als je niet op de vragen ingaat, betekent dat niet per se dat je seks als een taboe ervaart. Voor sommigen is het gewoon niet meer relevant omdat ze al jaren geen seks meer hebben. Anderen worden er verdrietig van, omdat het hen herinnert aan het overlijden van hun partner.”

Hoe vaak mensen seks hebben, is in dit onderzoek niet aan bod gekomen. “Dat gebeurt wel in een lopende studie, waarvan de data nu worden geanalyseerd. Daarin hebben we mensen niet alleen gevraagd of ze seks hebben gehad, maar ook bijvoorbeeld of ze het veilig deden en of ze het fijn vonden. Dat onderzoek presenteren we na de zomer.”

Lees ook:

Van vanilleseks tot seks met de buurvrouw: Lucas de Man legt uw fantasieën bloot

Kunstenaar Lucas de Man is gefascineerd door erotische fantasieën. Juist omdat die niet schoon en netjes zijn. Hij verzamelde ze in zijn boek ‘Yes, please!’