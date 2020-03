Tien medewerkers Amphia Ziekenhuis Breda besmet met coronavirus

Driehonderd medewerkers zijn er sinds afgelopen woensdag getest. Daarvan hebben er tien nu een positieve uitslag gekregen. Het gaat om medewerkers die ziekteverschijnselen hadden of in risicogebieden zijn geweest. Zij zijn nu thuis en houden zich aan de RIVM-richtlijnen. Verder zijn er nog vijf patiënten in het Amphia Ziekenhuis opgenomen met corona. Zij liggen in isolatie.

Mede hierdoor heeft Breda het hoogste aantal coronabesmettingen van het land. Zaterdag waren er nog maar twee besmettingen bekend. Brabant telt nu negentig coronabesmettingen, blijkt uit cijfers die het RIVM zondag heeft bekendgemaakt.

In het Amphia Ziekenhuis werken zo’n 5000 mensen. Ook in andere Brabantse ziekenhuizen worden medewerkers preventief getest.

Nog twee mensen in Nederland overleden aan coronavirus, 77 nieuwe besmettingen

Zondag zijn twee mensen overleden aan het coronavirus. Beiden waren al ernstig ziek, meldt het RIVM.

Het gaat om een 86-jarige man die opgenomen was in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden en om een 82-jarige man uit het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen. Wat de besmettingsbron van deze patiënten is, is in onderzoek.

Het RIVM meldt 77 nieuwe gevallen van het coronavirus in Nederland. Het totaal komt daarmee op 265. Volgens het RIVM zijn 144 van hen in het buitenland geweest.

In totaal zijn nu drie mensen in Nederland aan het virus overleden. Vorige week overleed een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Minstens 74 personen zijn in Nederland besmet geraakt. Bij de overige 47 wordt nog onderzocht waar zij het virus hebben opgelopen. Het grootste deel van de patiënten zit in thuisisolatie. Tot dusver zijn er 36 patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Ministerie ontraadt reizen naar delen van Noord-Italië

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor vijftien delen van het door het nieuwe coronavirus getroffen Noord-Italië aangescherpt. Reizen naar onder meer de regio Lombardije en Venetië en Modena wordt ontraden vanwege de noodmaatregelen die de Italiaanse regering heeft genomen.

Nederlandse toeristen in die gebieden raadt het ministerie aan te vertrekken met bus, auto, trein of vliegtuig. Het openbare leven in de regio’s waar maatregelen worden genomen, komt vrijwel stil te liggen. Alle evenementen zijn afgelast, musea, bioscopen, skiresorts en scholen zijn gesloten. Restaurants kunnen alleen overdag open zijn.