Tien keer meer asielzoekers in Zuid-Holland, vervijfvoudiging in Noord-Holland

Zuid-Holland moet begin volgend jaar tien keer meer asielzoekers opvangen dan het nu doet. In de provincie waren eind vorig jaar ruim 1800 structurele opvangplekken voor asielzoekers, en dat moeten er 18.500 worden, een toename van meer dan 16.000. Ook Noord-Holland staat voor een forse opgave: de opvang voor asielzoekers moet er bijna worden vervijfvoudigd, van 2300 plekken naar 11.000.

Dat blijkt uit een verdeling van het aantal opvangplekken per provincie die de regering vorig jaar per brief naar provincie- en gemeentebesturen heeft gestuurd. De verdeling is een gevolg van de nieuwe spreidingswet die staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) dit voorjaar door de Tweede Kamer wil loodsen. Het kabinet wil dat er volgend jaar 75.500 plekken zijn voor asielzoekers en erkende vluchtelingen die wachten op een woning, veel meer dan de 30.000 die er nu zijn.

Dus moeten in iedere provincie dit jaar nieuwe locaties worden geopend. Van belang: het gaat hierbij niet om tijdelijke noodplekken zoals die er nu veel zijn, maar om structurele asielzoekerscentra.

Forse verandering

De verschillen tussen provincies zijn echter groot omdat de asielspreidingswet een forse verandering behelst. Als die ingaat moet iedere provincie naar rato van inwoners opvang bieden aan asielzoekers, blijkt uit de brief van de regering. Drukbevolkte provincies hebben hierdoor automatisch een grote opgave. En juist dergelijke provincies, zoals Zuid-Holland, vangen nu relatief weinig asielzoekers op.

Commissaris van de Koning Jaap Smit van Zuid-Holland heeft er een hard hoofd in dat zijn provincie slaagt in de taakstelling. “De vraag of dit haalbaar is, is terecht. Het aantal structurele opvangplekken moet hier omhoog, daarover zijn we het wel eens. Maar of dat leidt tot 18.500 plekken? De lat ligt wel héél erg hoog”, zegt hij.

Beeld Bart Friso

Smit zal onder meer in gesprek moeten met Rotterdam, waar een coalitie van Leefbaar, VVD, D66 en Denk op papier heeft gezet dat de stad hooguit 500 asielzoekers opvangt. Qua inwoneraantal veel te weinig. Smit is duidelijk: “Of ze het nou leuk vinden of niet, ook Rotterdam zal zijn deel krijgen.”

Samen met zijn collega-commissaris uit Noord-Holland, Arthur van Dijk, is Smit kritisch op de verdeelsleutel die de regering hanteert. “Je moet wel realistisch zijn. We lopen niet weg voor onze opgave, maar ik vind het een eenvoudige berekening om te kijken naar inwoneraantal”, zegt Smit. Hij zegt dat Zuid-Holland bij het huisvesten van erkende vluchtelingen juist voorloopt op de rest van het land. “Dat moet ook wat waard zijn.”

Van Dijk noemt de verdeling ‘arbitrair.’ “Je zou ook kunnen zeggen dat in minder bevolkte gebieden juist meer ruimte is voor asielzoekerscentra.”

Spelregels

Beide commissarissen benadrukken tegelijk dat een discussie over cijfers nu niet opportuun is. “Het is niet handig om tijdens een crisis de spelregels ter discussie te stellen”, zegt Van Dijk. “We hebben ons geschaamd voor de beelden in Ter Apel. Dat willen we niet meer, dus moeten we er met alle gemeenten voor gaan.”

Ook in Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht moeten er duizenden opvangplekken bij komen, maar in bijvoorbeeld Groningen en Drenthe hoeft er bijna niets te gebeuren. Dat komt omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) voorheen door het land naar geschikte locaties zocht en dan in gesprek ging met een gemeente. In krimpregio’s werden zo grote locaties gevonden, met als bekendste voorbeeld het Groningse Ter Apel.

Op dit moment heeft iedere asielzoeker in Nederland een slaapplek, maar dat kan alleen omdat er zo’n 24.000 tijdelijke noodplekken zijn. De bedoeling is dat die op termijn sluiten. Voor sommige grote noodlocaties is die datum al in zicht, zoals in Amsterdam, Velsen-Noord en Biddinghuizen. Volgens een prognose van het Coa loopt het tekort aan plekken in april zodoende op tot 5600, als er niet snel plaatsen bij komen.

Lees ook:

Rechtvaardigt een crisis onorthodoxe maatregelen?

Mag de overheid wegens de asielopvangcrisis gezinshereniging vertragen? Over die vraag buigt de Raad van State zich momenteel, nadat zes rechters de maatregel onwettig noemden.

Yousef (19) en Mohamed (27) waagden hun leven om naar Nederland te komen: ‘Als je eenmaal begonnen bent, kun je niet meer stoppen’

Mohamed en Yousef vluchtten dit jaar uit Syrië naar Nederland. Na een levensgevaarlijke reis kwamen ze terecht in de asielcrisis. Ze sliepen buiten in Ter Apel en leven inmiddels al maanden op een opvangschip, maar zijn ondanks alles dankbaar. ‘Nederlanders zijn warm, hartelijk, lachen altijd.’