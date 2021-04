Tien jaar na de schietpartij in Alphen denkt Enes Ülker nog vaak: ‘Was ik maar geraakt’

Van de buitenkant zie je niks aan Enes Ülker. Hij heeft geen litteken. Zit niet in een rolstoel. Kent geen fysieke problemen, zoals andere slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan den Rijn, vandaag tien jaar geleden. Toen schoot Tristan van der Vlis zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Ülker stond oog in oog met hem. Een kipgrillmachine stond tussen hen in, waardoor hij kon wegkomen en niet werd geraakt. Was dat maar wel gebeurd, zegt hij nu.

Hij had liever een paar kogels door zijn lijf gekregen. Dan was er meer begrip geweest voor zijn situatie, denkt hij. Dan hadden ze zijn verwondingen gezien en had hij in de afgelopen tien jaar professionele hulp gekregen. Daarvan is hij overtuigd. Want als je je niet meer kunt bewegen, krijg je alle soorten aandacht. Hij ziet dat gebeuren bij de slachtoffers die niet kunnen lopen. Alles was dan op alles gezet om Ülker zijn leven terug te geven.

Vijf tot acht schoten

Die dag in winkelcentrum De Ridderhof hielp hij zijn vader in het restaurant. Vandaaruit zag Ülker, toen 19 jaar, Van der Vlis schieten. Zijn neefje en een voorbijganger verstopte hij in de wc. Van der Vlis schoot vijf tot acht keer op de kipgrillmachine, met daarachter Ülker. Hij dook de kelder van het restaurant in en verwachtte dat Van der Vlis achter hem aankwam. Dat gebeurde niet. Hij ging terug naar boven, keek naar links en zag dat Van der Vlis zichzelf doodschoot. Met zijn schort probeerde Ülker het bloed te stoppen uit het hoofd van een vrouw, die op een scootmobiel zat.

Sinds de schietpartij stormt het in Ülkers hoofd. Woede, agressie, verbitterdheid, angst en onbeschrijfelijke pijn wisselen elkaar af. Hij ging door het lint toen een man cake at tijdens de begrafenisceremonie van een van de slachtoffers. Respectloos, vindt hij dat. Daarna kreeg hij hulp van de crisisopvang. Hij schrikt nog steeds als hij sirenes hoort. De Ridderhof mijdt hij. Te confronterend. Hij verwijt de politie dat die te laat kwam en de vrouw op de scootmobiel niet hielp, zoals hij zich herinnert.

De mooie woorden van de overheid over nazorg zijn niet nagekomen, zegt Ülker. Dat doet hem het meeste pijn. Tien jaar lang heeft hij geen belletje gekregen over hoe zich voelt, zegt hij verbolgen. Hij kwam terecht bij Slachtofferhulp en de GGZ. Ze voelden hem niet aan. Nederland is zo’n schietpartij met een dodelijk wapen niet gewend en hulpverleners zijn daar niet op getraind. Hij dacht bij zichzelf: ‘Ze weten het niet, ik moet alleen verder’. Hij belandde bij een hulpcentrum voor oorlogsslachtoffers. Ook dat hielp niet. Hij was de weg kwijt, zegt hij letterlijk. Hij slikte antidepressiva en slaappillen.

Op de spoorbaan, wachtend op de trein die hem zou doodrijden

Op een keer na weer een hulpsessie, vijf jaar geleden, stond hij met zijn auto op de spoorbaan, wachtend op de trein die hem zou doodrijden. Want opnieuw werd hij niet gehoord. ‘Enes’, zei hij tegen zichzelf, ‘het is klaar. Er zit geen leven meer in.’ Net op tijd belde zijn vader hem en praatte het idee uit zijn hoofd.

Zijn eigen pijn duwt hij nog altijd weg. Want hij moet klaarstaan voor zijn ouders en broers van 14, 19 en 31 jaar. Hij voelt zich de pilaar waar de familie op steunt. Hij vecht voor zijn ouders die in de schuldsanering zitten. Waarom scheldt niemand deze schulden kwijt, vraagt hij zich af. Ze komen rond van een uitkering.

Twee jaar geleden oordeelde de Hoge Raad dat de politie geen wapenvergunning had mogen verlenen aan Van der Vlis vanwege zijn psychische problemen. Als gevolg hiervan moet de politie een schadevergoeding betalen voor alle materiële en immateriële schade van de schietpartij. Ülker heeft nog geen geld ontvangen.

Hij zit nu tien jaar in de shit, zegt hij. Hij vertrouwt niemand meer, behalve zijn familie. Tot 9 april 2011 lachte Enes Ülker altijd, zegt hij. Van der Vlis heeft zijn lach afgepakt.

