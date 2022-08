Tien jaar na de aardbeving van Huizinge wachten de gedupeerden nog steeds op schadeherstel

Het is bepaald geen Via Gladiola, de vrijwel uitgestorven Grotestraat van Bedum waar de optocht van zo’n dertig wandelaars rond half een binnenkomt. Het is hun tweede tussenstation in de mars naar de stad. De demonstranten worden voorafgegaan door één fietser, gehuld in de Groningse bevingsvlag en een drietal vlaggendragers met het motto van de organisatie ‘Respect voor Groningen’. Want daar ontbreekt het aan, zegt een van de initiatiefnemers, SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “Het is heel pijnlijk dat dit tien jaar na de aardbeving nog nodig is. Die tien jaar staan bol van de gebroken beloftes door de overheid.”

De aardbeving op 16 augustus 2012 als gevolg van de gaswinning, bij Huizinge, was een flinke klap. Maar dan wel één die in slow motion binnenkwam bij de politiek, de landelijke media en bij de gaswinner zelf. Zo slow, dat de bewoners tien jaar na dato nog altijd door stroop waden bij de schadeafhandeling en de versterking van hun huizen. En met de huidige energiecrisis kunnen ze er nog altijd niet gerust op zijn dat de gaskraan, zoals beloofd, helemaal wordt dichtgedraaid.

“Ik loop mee uit respect voor Groningen”, zegt een van de lopers, Herman Bos. Hij wacht zelf al sinds 2018 op uitsluitsel over de versterking, of misschien wel sloop en nieuwbouw van zijn huis in het aardbevingsgebied. “En dat terwijl dat van mijn buurman, met precies hetzelfde huis, al wel versterkt is. Maar hij heeft dan weer geen nieuwe schoorsteen gekregen. Ik wil duidelijkheid en ik wil een gelijke behandeling voor iedereen.”

Beeld Reyer Boxem

De wandeltocht is mede georganiseerd door de belangenclubs Groninger Bodem Beweging namens de bewoners en het Groninger Gasberaad namens de vele betrokken instellingen. De demonstranten lopen twintig kilometer van Huizinge via Westerwijtwerd, Bedum en Zuidwolde naar de Grote Markt in de stad, maar lang niet iedereen loopt de hele route. Bos haakt in Bedum af, anderen sluiten zich daar juist aan. De hitte is geen ideaal wandelweer. Niet voor niets fietsen ook twee mensen van het Rode Kruis mee.

Beckerman wil wel doorlopen tot de stad. “Het blijft van belang dat we ons geluid laten horen. Er werd steeds beloofd dat alles anders zou worden, maar dat is dus niet zo. We doen dit ook als eerbetoon aan de Groningers die murw zijn geworden nadat ze eindeloos aandacht hebben gevraagd voor hun probleem.”

De voornaamste zorgen zijn het schadeherstel en de veiligheid van de Groningers. Die laatste vereist een snelle versterking van de volgens de Groninger Bodem Beweging nog 13.000 huizen die zouden kunnen instorten bij een zware beving. Ook moet de gaskraan, ook in deze energiecrisis, niet verder open. Beckerman: “Zelfs als alle opbrengsten naar de Groningers zou vloeien is dat nog niet de oplossing, want tegelijk moeten Nederlanders ook gecompenseerd worden voor de hogere energielasten. Maar er bestaat ten onrechte het beeld dat het ons alleen daar om te doen is, terwijl vaart in de versterking en schadeafhandeling minstens zo belangrijk zijn.”

De wandeltocht van ‘Respect voor Groningen’ is de eerste van een maandlange reeks bijeenkomsten met verschillende belangengroepen. Op 16 september is er een afsluitende bijeenkomst op de Grote Markt in Groningen.

