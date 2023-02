Thuiswerkers zitten te veel en hebben meer kans op gezondheidsklachten

Geen reistijd, ongestoord werken en een lekkere kop koffie binnen handbereik: thuiswerken kent veel voordelen. Toch schuilt er ook een gevaar in een comfortabele thuiswerkplek. Wie veel vanuit huis werkt, heeft namelijk meer last van lichamelijke en mentale klachten, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Thuiswerkers hebben vaker last van hun rug, armen, nek en/of schouders en ervaren vaker ernstige pijn dan werknemers die op locatie werken. Dit blijkt uit analyse van de antwoorden van tienduizenden Nederlanders op vragen die tijdens de coronapandemie zijn afgenomen.

Langdurig zitten is ongezond

De klachten zijn deels te verklaren doordat thuiswerkers veel tijd op hun stoel doorbrengen. “Het komt bijna twee keer zo vaak voor dat een thuiswerker acht uur of meer per werkdag zit, in vergelijking met mensen die op locatie werken”, vertelt RIVM-onderzoeker Karin Proper. Dat langdurige zitten brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. “Het is niet goed voor je bloedsomloop, je spieren en je gewrichten. Afwisseling tussen zitten en bewegen is raadzaam”, legt Proper uit.

Thuiswerkers bewegen sowieso minder dan mensen die op locatie werken, zo blijkt uit het onderzoek. Dit kan komen doordat zij niet meer naar kantoor reizen en niet ver hoeven te lopen naar het koffiezetapparaat. Ook hybride werkers (mensen die zowel thuis als op locatie werken) bewegen minder en zitten meer dan locatiewerkers. Toch ervaren zij minder klachten dan thuiswerkers.

Wat verder opvalt, is dat een deel van de werknemers door het thuiswerken juist intensiever is gaan sporten. Daarbij is sprake van een tweedeling. Andere thuiswerkers zijn namelijk duidelijk minder actief geworden. De onderzoekers zagen dit effect niet bij locatiewerkers. Zij zijn de afgelopen twee jaar niet meer gaan sporten. Een verklaring hiervoor is op basis van dit onderzoek niet te geven.

Mentale gezondheid

Thuiswerken is populair sinds de coronapandemie. Op dit moment werken ruim tweemaal zoveel Nederlanders thuis als voor corona, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Voor sommige werknemers betekent dit dat werkdagen er heel anders uitzien dan voorheen.

Dit heeft ook gevolgen voor de mentale gezondheid van werknemers. Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat thuiswerkers, in vergelijking met hybride- en locatiewerkers, vaker worstelen met gevoelens van eenzaamheid. “Thuiswerkers geven vaker aan zich alleen en afgesloten te voelen”, zegt bijzonder hoogleraar Proper.

Volgens Proper laten de resultaten van dit onderzoek zien dat het belangrijk is dat thuiswerkers letten op het beweeg- en zitgedrag. “Zitten op zich hoeft niet erg te zijn, maar langdurig zitten is voor niemand goed.”

