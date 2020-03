Thuisonderwijs: de juf doet het beter vinden ze

Sofie Govaert uit Breda zit met haar gezin in thuisisolatie nadat alle vier gezinsleden zijn getroffen door corona. Ze beschrijft voor Trouw wat ze meemaakt.

Het ultieme compromis. Zo noemt mijn man onze huidige situatie, als we onze eigen ziekteperikelen even buiten beschouwing laten. Al zo lang we elkaar kennen hebben we discussies over onze ideale vakantiebestemming. Ik wil graag een jaar vrij nemen, met een camper de wereld ontdekken en de kinderen thuisonderwijs geven. Mijn man heeft die behoefte niet. Hij heeft met zijn vorige vriendin de wereld al gezien en vindt het wel best zo. Bovendien, waar is het nu beter geregeld dan in Nederland?

Maar nu, kijk ons eens zitten. Ik geef de kinderen thuisonderwijs en mijn man slaapt lekker in zijn eigen bed. Hij drinkt met de krant van vandaag koffie in onze zonnige tuin. Wat wil een mens nog meer? Wereldreis aan huis.

Ik ben zelfstandig adviseur in het basisonderwijs, maar heb hiervoor jaren voor de klas gestaan. Een groep met twee leerlingen is voor mij een droomscenario. ‘Etre et avoir’, de Franse documentaire over een piepklein dorpsschooltje, speelt zich nu af bij ons op zolder. Ik verheug me erop alle bijzondere lessen die ik heb ontwikkeld aan mijn eigen kinderen aan te bieden. Kunstonderwijs, literatuur, hoogbegaafdenklassen, alles zal ik op mijn kinderen overbrengen.

Maar helaas. Onze kinderen zijn aartsconservatief en stronteigenwijs. Werkelijk elke bladzijde van hun methodeboek moet precies volgens het schema van hun eigen juf worden uitgevoerd. Mijn suggesties om de lessen wat in te korten omdat ze zoveel ziek waren, worden rigoureus van de hand gewezen. Onze oudste is 9 en loopt een week achter. De moed zinkt haar in de schoenen. Als ik haar ook nog wijs op een verwisseling van tienden en honderdsten, ontploft ze. Op school leert ze het anders en ik begrijp er niks van. Haar juf doet het veel beter, ik moet niet denken dat ik weet hoe het zit en ik ben sowieso heel irritant. Uiteindelijk besluit ik de juf te bellen. Zij spreekt haar mandaat over mijn lessen uit naar onze dochter. Zuchtend en kreunend geeft ze zich met tegenzin over. Bij de jongste (6) verloopt de ochtend al niet veel beter. Mmm.. heb ik nou heimwee?

