Thuisblijven bleek moeilijker dan vorig jaar: zo verliep de tweede coronakoningsdag

Voor de tweede keer vierde koning Willem-Alexander zijn verjaardag in coronatijd. Na de ‘woningsdag’ van vorig jaar, werd Nederlanders dinsdag opnieuw verzocht toch vooral in kleine kring het glas te heffen, en de drukte niet op te zoeken. Geen vlooienmarkten, geen koningsdagfestivals, geen mogelijkheid om vanachter dranghekken naar de koninklijke familie te zwaaien. ‘Koningsdag met de tompouce op schoot’, noemde burgemeester John Jorritsma van Eindhoven het van tevoren.

Maar waar een jaar geleden nog massaal gehoor werd gegeven aan de oproep de feestdag toch vooral thuis te vieren, bleek het dinsdag, aan de vooravond van versoepelingen, ingewikkelder om festiviteiten in groepsverband tegen te gaan. Op verschillende plaatsen in het land moest de politie optreden.

Zo werden in onder meer Leiden, Groningen, Maastricht, Zwolle en Utrecht parken gesloten omdat er te veel mensen samenkwamen en de coronamaatregelen niet werden nageleefd. In Breda werd aan het eind van de middag vanwege de drukte een noodverordening afgekondigd. Horecagelegenheden in het centrum moesten afhaalpunten voor hapjes en drankjes sluiten. Ook cafés en restaurants in Haarlem moesten eerder sluiten. Supermarkten verkochten daar bovendien vanaf een uur of zes geen alcohol meer. Ze deden dat op verzoek van de gemeente, die zo samenscholingen hoopte te ontmoedigen.

Aanhoudingen

In Amsterdam was het de hele dag ronduit druk. Op foto's en filmpjes gemaakt rondom de populaire kroeg de Blaffende Vis, in de Jordaan, is een oranjegekleurde massa te zien die doet denken aan een ‘normale’ Koningsdag. ’s Middags werd het Vondelpark wegens drukte ontruimd, en tegen half negen ’s avonds werd de ME ingezet om de honderden mensen die zich in de Westerstraat bevonden weg te sturen.

Overal in het land verrichte de politie aanhoudingen. In Deventer bijvoorbeeld werden zeker drie mensen aangehouden nadat er in het centrum van de stad een vechtpartij was uitgebroken onder feestvierders. In Breda werd iemand aangehouden wegens geweld tegen een agent. Ook in Arnhem werden acht mensen gearresteerd. Zes van die arrestaties vonden plaats bij een demonstratie tegen het kabinetsbeleid die daar werd gehouden.

Het Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters van de Nederlandse veiligheidsregio’s samenwerken, concludeerde dinsdagavond ook dat het op sommige plaatsen “echt veel te druk” was. “Dat men evenementen en een gezellig feest met elkaar mist, is begrijpelijk, vooral na zo’n lange periode”, zei voorzitter van dat beraad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. “Maar alleen door ons zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden, kunnen we stapsgewijs versoepelen.”

Duurste Koningsdag ooit

Toch verliep Koningsdag op veruit de meeste plekken zeer gemoedelijk. Met bijvoorbeeld zogenoemde oranje-drive-throughs waar tompoucen konden worden gehaald, en optredens online. Ook het bezoek van de koning en zijn gezin aan Eindhoven was via computer of tv te volgen. Zelfs de inwoners die waren geselecteerd om met de Oranjes te spreken deden dat niet live, maar via grote schermen.

Door die technologische aanpassingen was Koningsdag 2021 overigens de duurste ooit. De gemeente Eindhoven besteedde 1,75 miljoen euro aan de festiviteiten.

