Thuis vakantievieren, hoe doe je dat?

Ontspan met de juiste hoeveelheid prikkels

Lekker ontspannen is niet altijd een kwestie van je laptop en je telefoon wegleggen en op de bank gaan zitten, waarschuwt arbeidspsycholoog en coach Tosca Gort. “Het zou best kunnen dat je méér prikkels nodig hebt, al helemaal als je net weken thuis hebt gewerkt.” Tijd dus om juist van die bank af te komen. Gort: “Daag jezelf uit met een mooi sportschema, bijvoorbeeld. Of ga nú juist de dingen realiseren die je altijd al had willen doen. Die blog beginnen, of misschien zelfs wel een onderneming starten vanaf je zolderkamer.”

Wil je minder prikkels, dan kan het ook helpen om je huis opnieuw te organiseren. Een opgeruimde geest woont immers in een dito huis. Nóg beter is het volgens Gort om te zorgen dat je huishouden beter functioneert. ‘Lifehacking’, noemt ze dat. “Dat kan bestaan uit de keuken herorganiseren, maar ook uit je telefoonboek updaten. Hoef je niet meer door je telefoon te scrollen voordat je die vriend hebt gevonden met wie je wilde bellen.”

Laat je verrassen door je directe omgeving

Het is een misverstand dat we verre reizen moeten maken om ons rijker te voelen, zegt Ruud Welten, hoogleraar filosofie aan de Universiteit Tilburg. Hij is erg kritisch op het moderne toerisme. “De wereld is een soort supermarkt van mooie plekken geworden, waar alleen het fijne en aangename mag bestaan. Met alle sociale en ecologische effecten van dien.” Authenticiteit is een product geworden, stelt hij. “Mensen gaan naar Taiwan in de veronderstelling dat ze het echte Taiwan willen ervaren. Maar daar zijn ze vaak eigenlijk niet in geïnteresseerd. Wat ze liever willen, is bevestigd worden in hun eigen beeld van dat land.”

Om een echt andere wereld tegen te komen, hoef je helemaal niet ver te reizen, zegt Welten. “In je eigen straat wonen vast ook mensen met hele andere achtergronden dan jijzelf. Misschien wordt je wel compleet verrast als je – op veilige afstand– eens een praatje maakt.” Je hebt volgens Welten die pasta pesto volgens traditioneel recept helemaal niet nodig. “Het is vaak authentieker om thuis te blijven.”

Maak een reis naar binnen

Veel mensen gaan op reis omdat ze even hun problemen willen vergeten. Maar als je thuis zit, kun je misschien juist met die problemen aan de slag. Tosca Gort: “Veel mensen zitten eigenlijk niet lekker in hun vel. Ze ervaren stress of hebben licht depressieve klachten. Die klachten kunnen door de coronacrisis verergeren.”

Volgens Gort is de vakantie thuis ideaal om eens bij jezelf na te gaan waarom je je zo voelt. Dat kan bijvoorbeeld door voor jezelf eens op te schrijven wat voor gevoelens je ervaart en wanneer. Gort: “Er zijn online veel boeken, podcasts, seminars te vinden die je vervolgens kunnen helpen. Zoek de verdieping op, misschien voel je daarna wel veel beter.”

