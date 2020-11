Thomas van Asselt bedacht een alternatief voor het kerstpakket: een ‘kunstpakket’

En zo lag begin dit jaar plotseling de culturele sector stil. Geen festivals, geen exposities en geen opdrachten meer voor Bureau Grotesk, het vormgevingsbureau van Thomas van Asselt (30) en zijn compagnon Suzanne Hoenderboom. Niet niks voor een bedrijf dat juist is gespecialiseerd in de cultuurbranche.

Gelukkig konden opdrachtgevers hen nog op tijd betalen voor de al geleverde diensten. “Daardoor kwamen we niet meteen in financiële problemen, we stonden er goed voor”, zegt Van Asselt. “En omdat we geen nieuwe opdrachten meer binnen kregen, hadden we opeens veel tijd om onze eigen ideeën uit te werken. Een enorme luxe.”

Een van die plannen was het kunstpakket, een alternatief voor het traditionele kerstpakket. Een doos gevuld met kunstwerken, fotografie en korte verhalen van opkomende kunstenaars. “Het is een kleine collectie van verschillende kunstdisciplines om geïnspireerd te raken en om thuis bij weg te dromen of op te hangen.” En dat kunnen mensen wel gebruiken in deze tijd, vindt Van Asselt.

Ook voor de betrokken kunstenaars komt het creatieve pakket op een gunstig moment. “Veel mensen die verderop in de productieketen van de reclamewereld zitten, zoals fotografen en illustratoren, hebben nu geen werk. Omdat zij al een half jaar thuis zitten en het leven saaier is geworden, zijn ze erg enthousiast over dit idee. Ze kunnen weer aan de slag.”

Geen kunst met een grote K

Dat juist het oude vertrouwde kerstpakket eraan moet geloven, is niet helemaal willekeurig gekozen. Van Asselt stoort zich al lange tijd aan de ‘zielloze producten’ waarmee de eindejaarsdozen gevuld zijn: “Dan kun je toch wel denken aan zure glühwein en soepstengels. Mijn vader had vroeger drie werkgevers en kreeg dus drie pakketten. Als kind was het natuurlijk een groot feest om al die snippers eruit te schudden, maar als ik erop terugkijk vind ik de inhoud nogal marginaal.”

En dat kan niet de bedoeling zijn van iets dat is bedoeld als bedankje voor werknemers die het hele jaar hard hebben gewerkt. “Als je een bon krijgt voor een webshop of een doos met allerlei tapenades en heel zoute producten die eeuwig houdbaar zijn, dan is het bijzondere gevoel ervan af. En bij een bon gaat het enkel om de financiële waarde.”

Kunst blijft het hele jaar leuk, denkt Van Asselt. “Het is van ongekende waarde. Kunst gaat om verwondering en de inspiratie die mensen eruit halen. Schilderijen en foto’s kun je ophangen en dagelijks bewonderen. Je kunt verhalen lezen die je echt aangrijpen en lang in je hoofd blijven rondspoken. Je hebt altijd iets aan kunst.”

De feestelijke bijkomstigheid van het uitpakken blijft aanwezig, benadrukt hij. “We willen dichtbij het traditionele kerstpakket blijven, maar in dit geval zit er een boekje met korte verhalen in en een aantal prints van verschillende formaten om op te hangen of te bewaren. In een apart boekje worden de makers uitgelicht, want het is de bedoeling dat het publiek hen leert kennen. Het werk is van hoge kwaliteit en toegankelijk voor een breed publiek. Het is geen kunst met een grote K.”

Van Asselt is blij dat zijn bureau de zwaar getroffen culturele sector een steuntje in de rug kan geven. Inmiddels zijn er meer dan honderd pakketten verkocht aan bedrijven en particulieren. Een pakket aanvragen kan nog tot 14 november. “Ondanks dat er weinig lijkt te gebeuren , verzonnen we een slim idee waarmee we kunst toch bij de mensen thuis kunnen brengen.”

Het Kunstpakket is te bestellen op http://www.kunstpakket.grotesk.nl/.

