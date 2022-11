Thijs Römer vervolgd voor online zedendelicten met minderjarigen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat acteur Thijs Römer vervolgen voor drie zedendelicten. Dat bevestigt het arrondissementsparket Noord-Nederland aan het ANP. Römer zou via internet seksueel contact gehad hebben met minderjarige meisjes. Zij waren toen tussen de 14 en 16 jaar oud.

Het OM laat aan het ANP weten dat er geen fysiek contact geweest is tussen 44-jarige Römer en de slachtoffers. De (online) delicten vonden plaats tussen 2015 tot eind 2017.

Römer is een Nederlandse acteur en bekend van films als Alles is familie en Daglicht. In 2013 won hij een Rembrandt Award in de categorie Beste Nederlandse Acteur. Hij speelt ook toneel en acteerde in vele televisieseries, waaronder Moordvrouw.

Beschuldiging op Twitter

De zaak begon toen een een 20-jarige vrouw op Twitter schreef dat ze als 14-jarig meisje via haar telefoon seksueel contact had gehad met Römer. Daarbij zou het meisje ook naaktfoto‘s hebben gestuurd. De vrouw kreeg veel reacties op haar bericht en zei daarom spijt te hebben dat ze het online had gedeeld. De beschuldigingen nam ze niet terug.

Römer liet later, eveneens op Twitter, weten niet te willen ingaan op het verhaal van de vrouw. Hij schreef in mei: ‘Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren. Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver.’

In de afgelopen dagen zijn meerdere wilde verhalen over mij de rondte gegaan. Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren. — Thijs Römer (@thijsromer) 10 mei 2022

In september maakte Römer bekend een periode te stoppen met werken. Hij had naar eigen zeggen te hard gewerkt en behoefte aan rust.

Ten tijde van dat bericht van Römer bleek al dat er een onderzoek naar het vermeende seksuele wangedrag hem liep. Er zouden drie aangiftes van zedenmisdrijven door jonge vrouwen zijn gedaan.

Het OM laat weten dat de zaak in 2022 nog niet voorkomt. De behandeling staat voor volgend jaar gepland.

