Thijs Römer moet een maand de gevangenis in

Thijs Römer moet een maand de cel in. Voor het plegen van online zedendelicten met drie minderjarige meisjes heeft de rechtbank van Assen de acteur ook nog de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd. De rechter verwijt Romer dat hij misbruik heeft gemaakt van de verschillen in machtsverhoudingen, en dat hij de grenzen van jonge fans heeft overschreden met zijn ‘onbetamelijke gedrag’.

In het voorjaar van 2022 liet een van de slachtoffers op Twitter weten dat Römer haar had aangespoord om hem naaktfoto’s te sturen. De acteur zou op zijn beurt seksueel getinte filmpjes en kiekjes van zijn penis aan zijn fan hebben verzonden. Het slachtoffer was indertijd veertien jaar oud. Vlak daarna meldden zich twee vrouwen met vergelijkbaar verhaal.

In de rechtbank gaf Römer toe dat hij tienerfans tips om te masturberen had gestuurd, nadat hij met hen in contact was gekomen via chatgroepen. Zijn huwelijk was net op de klippen gelopen, legde hij zijn gedrag uit, de acteur worstelde met eenzaamheid en zocht afleiding in seks. Römer erkende in Assen dat hij een grens over was gegaan, maar hield vol dat er geen sprake was van dwang.

Daar denkt de rechter anders over. “Alle drie de slachtoffers hebben beschreven dat zij hier geen nee tegen konden of durfden te zeggen omdat zij bang waren het contact met hun idool te verliezen.” In het vonnis staat dat Römer zich daarmee niet alleen schuldig heeft gemaakt aan verleiding, maar ook aan het verwerven van kinderporno. Wél is de acteur vrijgesproken van het versturen van ‘dickpics’. De rechter vermoedt dat hij die pikante foto’s van zijn geslachtsdeel wel heeft verstuurd, maar juridisch lijkt er op dat vlak geen sprake te zijn geweest van dwang.

Bovenop de onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een maand, heeft de rechtbank Römer ook twee maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. Het oordeel van de rechter is daarmee zwaarder dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wat justitie betreft, zou vrijwel de gehele gevangenisstraf van Römer voorwaardelijk zijn. Het OM vroeg om 89 dagen voorwaardelijk en één dag cel, een onvoorwaardelijke dag die de acteur vanwege zijn eerdere verhoren niet zou hoeven uitzitten.

Lees ook:

Wie durft tegen een kopstuk van The Voice op te staan? ‘Ze kunnen je muziekcarrière maken of breken’

Was er sprake van een ‘doofpot’ bij The Voice of Holland? Mannen met macht kunnen lang hun gang gaan, blijkt uit andere #MeToo-zaken. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt vaak vergoelijkt, verzwegen of gebagatelliseerd. Ook door de slachtoffers zelf.