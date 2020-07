Thijs H. krijgt achttien jaar cel en tbs, tegen het advies van experts Pieter Baan Centrum in

Deels ging de rechter donderdag mee met het deskundig oordeel van het Pieter Baan Centrum. Thijs H. is psychotisch en krijgt dus tbs met dwangverpleging. Maar H., de student die bekende vorig jaar drie mensen te hebben doodgestoken in Den Haag en op de Brunssummerheide, moet óók achttien jaar de cel in. De omvang van zijn stoornis staat volgens de rechter namelijk niet vast. Ook heeft H. zijn geestelijke toestand zelf mogelijk verergerd door zijn drugsgebruik en het verkeerd innemen van voorgeschreven medicatie.

Het vonnis in de zaak H. was omvangrijk geworden, zo begon de rechter zijn betoog in de rechtbank van Maastricht. Dat de 28-jarige drie willekeurige mensen van het leven beroofde, staat voor hem als een paal boven water. Moeilijker was vast te stellen of H. in de week van zijn daden zijn eigen wil kon bepalen. “Handelde u telkens met voorbedachten raad of niet? Was het moord of doodslag?”

Opzettelijk en planmatig

In zijn eis liet het Openbaar Ministerie vorige maand blijken uit te gaan van het eerste. Het OM eiste 24 jaar cel en tbs tegen H., die zijn slachtoffers opzettelijk en planmatig zou hebben gedood. Zo liet hij een grote man met herdershond lopen omdat hij het duo niet ‘aan zou kunnen’. De strafeis stond in schril contrast met het advies dat het PBC de rechter gaf. Gedragsexperts verklaarden na wekenlang onderzoek dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij met een vleesmes op pad ging. Volgens het rapport zou de student dus enkel tbs moeten krijgen, geen gevangenisstraf.

Net als het OM verklaarde de rechter H. niet helemaal, maar verminderd toerekeningsvatbaar. De student handelde niet in een opwelling, was uit op de dood van de Haagse vrouw en twee Limburgers. “U nam de tijd en hebt nagedacht over de wijze van uitvoering”, sprak de rechter. Het wie, wat en wanneer kiende H. gewiekst uit. “En ook na de moorden heeft u met de nodige kalmte gehandeld.” Bovendien moest H. op beide dagen van zijn daden eerst moed verzamelen. Hij maakte een wandeling en luisterde naar heavy metal om hem in de stemming te brengen.

Hoge kans op herhaling

Ook betwijfelt de rechter of H. altijd de waarheid sprak, wanneer hij aan deskundigen uitlegde hoe hij zijn wanen heeft beleefd. In verklaringen legde de student het begin van zijn stoornis steeds ver terug in de tijd. Eerst startten de stemmen in zijn hoofd op de begrafenis van zijn oom, daarna al in de zomer van 2018. H. zocht daarnaast op internet naar informatie over psychoses, hij dikte symptomen aan en werd mogelijk beïnvloed door zijn ouders, die hem antwoorden op vragen van forensisch gedragsdeskundigen zouden hebben ingefluisterd.

“De gedachte dat jij of een geliefde zomaar, zonder enige aanleiding en op klaarlichte dag, met veel geweld om het leven kan worden gebracht, heeft in de maatschappij gezorgd voor angst en onrust”, legde de rechter zijn vonnis uit. H. heeft anderen veel verdriet bezorgd. “En omdat de feiten gedeeltelijk aan u toegerekend kunnen worden, is er dus ook ruimte voor het vergelden van dat leed.” Een gevangenisstraf dus.

Maar vanwege de hoge kans op herhaling moet H. ook behandeld worden. Opvallend is dat de rechtbank wil dat de tbs-maatregel niet moet ingaan als H. tweederde van zijn straf heeft uitgezeten, zoals gebruikelijk is. Na zes jaar, oftewel eenderde van zijn straf, moet H. van de gevangenis verhuizen naar een kliniek. Dan is de kans op een succesvolle behandeling volgens de rechter het grootst.

