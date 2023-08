Therapeut Meta Herman de Groot ziet steeds vaker slachtoffers van online loverboys in hun praktijk

Meta Herman de Groot ziet in haar praktijk steeds meer jonge meiden die op Snapchat in een manipulatieve val worden gelokt door onbekende jongens. Herman de Groot is psychosociaal- en kindertherapeut. Meisjes worden emotioneel afhankelijk gemaakt van daders, met als doel seksueel getinte beelden van ze te krijgen, of in sommige gevallen offline seks. In het afgelopen half jaar meldden zich maandelijks gemiddeld twee meisjes bij haar.

Iva Bicanic van Centrum Seksueel Geweld herkent dat. Bicanic is klinisch psycholoog en directeur-bestuurder. “We zien vooral sinds corona kinderen en jongeren die worden misbruikt na contact via Snapchat.” Het Nederlands Forensisch Instituut deed in 2020 onderzoek naar acute zedenzaken met jongeren tussen de 11 en 15 jaar. Daarbij vond het misbruik in de voorafgaande zeven dagen plaats. In ruim een kwart van de zaken werd het eerste contact via sociale media gelegd; twee jaar eerder was dat nog 11 procent. In twee derde van de gevallen ging het om Snapchat. Niet alleen meisjes, maar ook jongens zijn opvallend vaak slachtoffer, meent Bicanic.

Verslaafd aan de aandacht

Herman de Groot spreekt voornamelijk kwetsbare meisjes die slachtoffer zijn. Ze zijn kwetsbaar omdat ze bijvoorbeeld moeilijk aansluiting vinden in hun sociale leven, zoals op school. Maar ook meisjes die vaderlijke liefde missen. “Ze hunkeren naar aandacht. Die jongens weten precies wat ze moeten zeggen zodat meisjes zich gezien en bijzonder voelen.” Daders geven complimenten, en als meisjes happen, begint de manipulatie. Ze investeren eerst veel tijd in het meisje en wisselen nummers uit. Ze blijven vaak nachtenlang op, en bellen met elkaar.

Meisjes raken verslaafd aan die aandacht. “Ze krijgen het idee dat ze niet meer zonder kunnen.” En zo hebben die jongens deze slachtoffers in hun macht. “Jongens bepalen bijvoorbeeld wanneer ze contact hebben.” De complimenten maken plaats voor een periode van aantrekken en afstoten. “Als de jongen niets laat horen, raakt het meisje in paniek en hunkert ze naar aandacht.”

Meta Herman de Groot

Intussen vraagt de jongen om beelden van het meisje: eerst gewone, dan naaktfoto’s, en vervolgens filmpjes met seksuele handelingen. In het ergste geval ontmoeten ze elkaar, en hebben ze seks.” Jongens stellen allerlei eisen, zegt Herman de Groot. “Als slachtoffers niet voldoen, dreigen jongens bijvoorbeeld hun naaktfoto’s te verspreiden.”

Daders zijn jong en wonen ver weg

De daders van haar cliënten zijn zelf ook jong: tussen de 14 en 19 jaar. Ze wonen ver uit de buurt van het slachtoffer. “Ze denken dat ze dan niet traceerbaar zijn.” Zo spreekt ze een meisje uit de omgeving van Rotterdam die dit meemaakte met een jongen uit Limburg. Of een meisje uit Bussum en de jongen uit Zwolle. In alle gevallen kennen de slachtoffers de jongens niet, en worden ze via sociale media benaderd.

De impact op die slachtoffers is enorm, zegt Herman de Groot. “Ik ga naast ze zitten als ze de jongen blokkeren op hun telefoon. Ze gaan trillen, soms worden ze letterlijk ziek.” Ook later kunnen ze er veel last van hebben. “Hun vertrouwen is beschadigd.” De impact lijkt erg op die van slachtoffers van offline seksueel misbruik, meent de therapeut.

Snapchat wordt gebruikt voor het delen van foto’s en video’s, die slechts tijdelijk zichtbaar zijn: van één tot tien seconden. In principe verdwijnen de beelden daarna, maar de ontvanger kan beelden opslaan door een schermafbeelding of opname te maken. De app is vooral populair onder jongeren, stelt onderzoeksbureau Newcom. In totaal heeft Snapchat 3,9 miljoen Nederlandse gebruikers. Dat is 21 procent meer dan vorig jaar.

Hoe herken je slachtoffers? En wat kunnen ouders doen? Volgens therapeut Meta Herman de Groot liegen slachtoffers veel. “Ze nemen het manipulatieve gedrag van de jongens vaak over.” Ze spreken minder af met vrienden en trekken zich vaak terug op hun kamer. Ook vertonen slachtoffers extra prikkelbaar gedrag. “Ze raken bijvoorbeeld in paniek als hun telefoon uit zicht is.” Herman de Groot raadt ouders aan zich in te lezen over dit onderwerp. “Ouders moeten weten dat de impact enorm kan zijn.” Ouders en jongeren kunnen terecht bij een therapeut die er veel over weet, of kunnen laagdrempelig contact opnemen met Helpwanted.nl. “Als er sprake is van seksueel misbruik, maak dan meteen een melding bij Centrum Seksueel Geweld en doe aangifte bij de politie. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter een kind geholpen wordt.”

Lees ook:

Nederland stelt wraakporno strafbaar als seksueel misdrijf, wat betekent dat?

Wat verandert er nu Nederland wraakporno strafbaar gaat stellen? ‘Met deze wijziging wordt erkend dat het om een schending van iemands seksuele autonomie gaat.’