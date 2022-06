Tevreden organisatoren boerenprotest hinten op nieuwe acties na ‘mega-opkomst’

Zo’n 60.000 mensen kwamen gisteren naar Stroe, met 20.000 trekkers. Het zijn niet-bevestigde schattingen van de organisatie, maar dat de opkomst bij het protest tegen het stikstofbeleid van de regering groot was, staat vast. De bijeenkomst zou om 12.00 uur beginnen, maar dat werd meer dan een uur later omdat er nog zo veel mensen onderweg waren naar het Veluwse terrein.

De toestroom naar Stroe leidde her en der tot verkeerschaos, omdat boeren toch maar de snelweg namen. En pogingen van de politie om dat te voorkomen, zoals op de A7, werden door sommige bestuurders van trekkers omzeild door een andere oprit te nemen, tegen het verkeer in. De afspraak was dat trekkers de snelwegen zouden mijden, maar daar hielden lang niet alle actievoerders zich aan.

Grote vertragingen

Ook na afloop van de bijeenkomst in Stroe gingen trekkers weer in groten getale de snelweg op en dat leidde in de in de verre omtrek van Stroe tot verstoppingen op de A1 en blokkades op de A6 bij Emmeloord en Lelystad. Automobilisten konden daar wel langs, maar met grote vertraging.

Volgens zowel politievakbond ACP als de korpsleiding was dit ook met de inzet van zwaardere middelen niet te voorkomen geweest. Er werden gisteren enkele honderden bekeuringen uitgedeeld.

Bart Kemps, voorman van Agractie, een van de organisatoren, keek aan het eind van de dag met een goed gevoel terug: “Met de mega-opkomst hebben de boeren duidelijk gemaakt dat het ze erg hoog zit en dat ze niet met zich laten sollen”. Kemps zei dat het niet bij deze ene actie in Stroe zal blijven; er zullen er meer volgen.

Naar de provincies

Dat zei ook Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force. De vervolgacties hoeven niet landelijk te zijn. Het protest verplaatst zich waarschijnlijk naar de provincies, omdat die invulling moeten geven aan de plannen van het kabinet.

De overheersende opinie onder sprekers en publiek in Stroe was dat het kabinet aanstuurt op een harde, koude sanering van met name de veeteelt, terwijl er met maatwerk en wat meer tijd slimmere oplossingen voor het stikstofprobleem te vinden zijn. Dat er meer stikstof wordt uitgestoten dan goed is voor de natuur, werd door niemand bestreden. Maar protesterende boeren die gisteren in de vele media aan het woord kwamen, uitten allemaal dezelfde frustratie: inmiddels is niet stikstof maar landbouw tot het probleem gemaakt.

