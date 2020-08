Testen zonder klachten kan op Eindhoven Airport

Het zou zomaar op het afvinklijstje van een vakantieganger kunnen komen te staan: bagage op de band, met paspoort langs de douane en o ja: vergeet de coronatest niet. In sommige landen bestaat die vereiste al. Duitsers die terugkeren uit risicolanden moeten verplicht keel- en neuslijm afstaan, maakte Duits minister van volksgezondheid Jens Spahn donderdagochtend bekend. Griekenland voert steekproeven uit bij binnenkomende vluchten. De Azoren en Madeira eisen dat reizigers over een officieel document beschikken waarop staat dat ze coronavrij zijn. Zonder een dergelijk certificaat mag een toerist zijn hotel niet uit.

In Nederland kunnen reizigers zonder klachten zich sinds deze week laten keuren in een testlocatie tegenover Eindhoven Airport. Voor 105 euro tappen medici van medisch laboratorium Pro Health Medical met een wattenstaafje neus- en keelholte af. De logistiek en organisatie is in handen van Ecolog, dat ervaring heeft opgedaan op luchthavens in Beieren en bij grootschalige testen in Luxemburg.

Maximum ligt op honderd testen per dag

Op dit moment ligt het maximum aantal tests in Eindhoven op honderd per dag, zegt Eelco van der Leij van Ecolog. “In drie dagen tijd hebben we een stuk of vijftig mannen en vrouwen getest, plus het team van Usar dat naar Beiroet is gevlogen.” De vijftig geteste mannen en vrouwen zijn overwegend afkomstig uit de omgeving. “Een paar mensen die zeer binnenkort gaan vliegen. Anderen die met de camper op vakantie willen, of een winkeltje in de stad gaan openen en zeker willen zijn dat ze geen corona hebben.”

Voor een vlug testje vlak voor vertrek naar de Azoren duurt het testproces ook net te lang. Ecolog en Pro Health Medical testen 's ochtends en beloven een uitslag voor de dag voorbij is. Daar is op dit moment weinig aan te doen, zegt Van der Leij. “We hopen en verwachten dat het met nieuwe technologieën binnenkort sneller gaat. Wellicht kan de uitslag van een test dankzij ontwikkelingen in de nanotechnologie binnenkort in een paar minuten bekend zijn.”

Desondanks is de luchthaven van Eindhoven volgens de manager van Ecolog een goede plek voor een testlocatie. “Het vliegveld zit kort op de stad. Er zijn veel internationale bewegingen door bedrijven als ASML. En als testen straks sneller gaat, zitten wij hier al”, zegt Van der Leij.

Is een test van 105 euro niet een beetje prijzig? De GGD doet hetzelfde zonder kosten te rekenen. “Als je kijkt naar de prijzen bij andere aanbieders is het zeker niet duur. Wij zien onszelf niet als de concurrent van de GGD. Zij testen mensen met symptomen, wij zonder. We vullen de GGD aan.”

Testlocatie op Schiphol ‘logistiek mogelijk’ De GGD-regio Kennemerland, waarin Schiphol valt, heeft samen met de luchthaven in kaart gebracht of het mogelijk is om een testlocatie op te zetten op Schiphol. “De conclusie is dat het logistiek mogelijk is”, zegt een woordvoerder. Maar nog niet alle stappen zijn uitgedacht. Normaal belt iemand voor een testafspraak naar een landelijk nummer, nu meldt iemand zich na landing. Of diegene zich al voorafgaand aan de vlucht bij de GGD moet melden is nog onderwerp van gesprek. Ook heeft de GGD nog niet de capaciteit in huis om stante pede een testlocatie te openen. Daarvoor zou de GGD nieuwe mensen moeten aantrekken, vertelt de woordvoerder. Of de capaciteit verspreid over de GGD-regio moet opnieuw bekeken worden.

