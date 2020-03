Testen: we willen het wel, maar we kunnen het niet

Test iedereen die mogelijk is besmet met het coronavirus, luidt nog altijd het advies van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Zo gaf WHO-directeur Adhanom Ghebreyesus onlangs een glasheldere boodschap aan de wereld: test, test, test.

Dinsdag, nadat premier Rutte de Nederlandse strategie tegen verspreiding van het virus naar buiten had gebracht, herhaalde de Europese WHO-top die boodschap. Testen is volgens de organisatie de belangrijkste manier om de uitbraak van het coronavirus onder controle te houden.

Toch komt er van al dat testen in Nederland maar weinig terecht. Mensen die ziek thuiszitten worden niet getest, familieleden van besmette mensen al helemaal niet. En ook zorgpersoneel krijgt in sommige gevallen niet te horen of het wel of niet besmet is met het coronavirus. Alleen risicogroepen, zoals ouderen of mensen met een zwakke gezondheid, worden getest. Evenals mensen met ernstige klachten en cruciaal zorgpersoneel zoals medewerkers van een intensive care.

Beeld Louman & Friso Nijmegen

Dat is noodgedwongen, door een gebrek aan testmaterialen. In gesprek met de Tweede Kamer draaide RIVM-directeur Jaap van Dissel er gisterochtend niet omheen en stelde dat het testadvies van de WHO praktisch onmogelijk is uit te voeren. “Er is een schaarste aan testen. Niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld.”

Van Dissel kreeg het voorbeeld van Singapore voorgelegd, waar de bestrijding van het coronavirus succesvol lijkt door uitgebreid te testen. Van Dissel: “Alles hangt af van de aanwezigheid van testmateriaal. Een groot deel is in een vroege fase opgekocht door bijvoorbeeld Singapore waardoor er nu tekorten zijn.”

Op rantsoen

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, vertelde even later meer over de tekorten. Niet alleen de reagentia – de chemische stof die wordt gebruikt bij het testen – is schaars. Ook op het eerste oog heel eenvoudige materialen zoals kweekstokjes (om door de keel te halen) en plastic hulsjes voor deze stokjes zijn op rantsoen. Omdat ze vooral uit China komen.

RIVM-directeur Van Dissel erkende het belang van testen, want met goede data kan een strategie tegen het virus beter worden uiteengezet. Bijvoorbeeld omdat uit testen kan blijken dat ook mensen met heel milde klachten corona-positief zijn.

Daarom onderzoekt men nu de haalbaarheid van het achteraf testen van bloed dat overblijft in ziekenhuizen.

De gerenommeerde viroloog Jaap Goudsmit adviseert ook op die manier te gaan testen, namelijk met antistof. Daarmee kan het coronavirus snel aangetoond worden in patiëntenmateriaal zoals speeksel of bloed. De voordelen: de test is eenvoudig, materialen zijn beschikbaar en de test kan ook na in plaats van tijdens de infectie worden uitgevoerd.

Goudsmit: “Zo krijg je het meest volledige beeld van de besmettingshaard in Nederland en kan men gericht een muur bouwen om bepaalde risicogroepen die uit de testen naar voren komen.”

Lees ook:

Groepsimmuniteit? Het kabinet wil vooral tijd kopen

Groepsimmuniteit creëren is niet het hoofddoel van de coronamaatregelen, zegt Jaap van Dissel (RIVM). Het kabinet wil vooral tijd kopen om de virusuitbraak in te perken.