Testen en traceren wordt de komende maanden cruciaal in de strijd tegen een heropleving van het coronavirus. Dat zei minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) woensdag tijdens de persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf 1 juni kan daarom iedereen met luchtwegklachten worden getest op Covid-19. In het geval van een besmetting moet het gehele huishouden in quarantaine en volgt een intensief contactonderzoek.

Als mensen er straks weer voorzichtig op uit gaan, met de trein reizen of hun naaste in het verpleeghuis bezoeken, is het logisch dat het coronavirus zich weer iets verspreidt, zo schatten de adviseurs van het kabinet, het Outbreak Management Team, in. Om een besmettingshaard in de kiem te smoren is massaal testen bij klachten en het traceren van eventuele contacten dus nodig. Naar schatting zullen vanaf juni per dag 30.000 mensen zich melden, van wie ongeveer één op de tien daadwerkelijk besmet is.

Op dit moment worden in Nederland dagelijks zo’n 6000 mensen getest. Maar we kunnen die 30.000 testen aan, beloofde Feike Sijbesma, coronagezant en chef testen van het kabinet, in een toelichting woensdag. Voor zowel het afnemen van een monster uit neus of keel en het analyseren van dat swabje in een laboratorium is er capaciteit. Vorige week zei Sijbesma nog dat een tekort aan testvloeistoffen, ook wel reagentia genoemd, massaal testen in de weg stond. Dat tekort is volgens de coronagezant opgelost in samenspraak met leveranciers van deze vloeistoffen zoals Roche en Thermo Fisher.

U vraagt, wij draaien

De GGD’s gaan het uitgebreide contactonderzoek uitvoeren. De afgelopen dagen was er wat discussie over de vraag of zij wel klaar zijn voor die enorme klus. De NOS concludeerde op basis van een eigen rondgang van niet. Volgens de GGD’s klopt die conclusie niet. U vraagt, wij draaien, zeggen ze vrijwel eensgezind. Er is genoeg capaciteit om de huidige doelgroepen zoals zorgmedewerkers, politieagenten en leraren te testen. Sterker: op dit moment is het relatief rustig bij de GGD’s omdat door de strenge kabinetsmaatregelen steeds minder mensen een coronabesmetting oplopen.

In aanloop naar 1 juni zal de GGD-organisatie fors moeten groeien, erkennen minister De Jonge en coronagezant Sijbesma. Dat gaat om veel mensen, honderden zo niet duizenden, aldus Sijbesma. Mensen die geschoold moeten worden voor het afnemen van testmonsters of het doen van een grondig contactonderzoek.

Ondertussen blijft de deur op een kier staan voor een digitale ondersteuning bij het contactonderzoek, bijvoorbeeld met een app. Sijbesma: “Het maakt niet uit hoe we traceren, als we het maar doen. Als dat met een digitaal hulpmiddel kan, zou dat prima zijn. Dat laat ik aan het kabinet.”

