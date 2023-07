Tesla opladen via stopcontact vakantiehuisje: recreatieondernemers hebben er genoeg van

Na de laadpaalklever is er nu ook de laadpaalmijder: toeristen die hun elektrische auto opladen in het stopcontact van hun vakantiehuisje of camping. Gemakkelijk en gratis, wordt gedacht. Maar het kan echt niet, vindt Chris van Haarlem van recreatiebedrijf ‘Aan het water’ in het Friese Heeg. “Ik heb er wel eens discussie over met huurders. U haalt toch ook geen diesel uit de tank van andermans auto? Dan kijken ze je raar aan.”

Zijn bedrijf verhuurt vakantiewoningen namens de eigenaren. Een van hen zag op zijn app dat zijn slimme meter in een week bizar hoog piekte. “Heeft de gast soms een elektrische auto?”, vroeg hij mij. En ja, de huurder bleek zijn autostekker in het stopcontact te pluggen. In onze huisregels staat dat dit niet is toegestaan.”

Gevaarlijk

Campingeigenaren en recreatieondernemers merken dat menig gast zijn elektrische auto niet aan een laadpaal koppelt. Misschien doen ze aan thuisladen, maar op vakantie is dat ongewenst, vindt Margriet Huisman van camping ’t Plathuis in de Groningse vestingstad Bourtange. “Het kost ons heel wat extra stroom, waar gasten niet voor betalen. En het is ook nog eens gevaarlijk. De hele boel kan hier in de fik vliegen, omdat ons elektriciteitsnetwerk er niet op gebouwd is.”

Haar zoon Tjerk trok afgelopen weekend nog een blauwe campingstekker uit een kabel van een elektrische auto, die buiten in een stopcontact stak. “De gast dacht dat die stekker gestolen was, maar ik zei dat ik hem eruit had getrokken. Opladen is bij ons verboden. Dat staat ook op onze site, maar dat had hij niet gelezen.”

Hoogste dichtheid van laadpunten

Goed communiceren, dat verbod, adviseert Jan Ybema van recreatie- en watersportbranche Hiswa-Recron de ondernemers. “Wij hebben in Nederland de hoogste dichtheid van laadpunten van Europa, dus er is altijd wel een in de buurt. Attendeer gasten erop dat in een huisje opladen niet veilig kan zijn.”

Je auto van stroom voorzien op je camping is ‘onfatsoenlijk’, vindt Paul de Waal van de Bovag, de brancheorganisatie voor onder andere autohandelaren. En het kan gevaarlijk zijn. “In vakantiehuisjes zitten misschien niet altijd de zwaarste stroomgroepen, waardoor zekeringen kunnen doorslaan. Een dun kabeltje van een halfopgerolde haspel kan heel warm worden. Gebruik dus sowieso een stevige kabel en niet zo’n lullig verlengsnoertje.”

Sjors den Tije van de Vereniging Elektrische Rijders, die opkomt voor hun belangen, kent het fenomeen van de stiekeme stopcontactladers in huisjes en op campings. “Het zou niet in me opkomen dat te doen, want je maakt toch misbruik van de situatie”, meent hij. “Je haalt toch ook geen benzine uit een iemands tank?”

Investering

Wel pleit hij voor meer laadpunten. Nederland telt er nu ruim 500.000. Lang niet elk recreatiebedrijf heeft er een staan. Op Camping Vrijhaven in Heeg, waar toch een op de vijf gasten met een elektrische auto komt aanrijden, ontbreken ze. “De vraag naar laadpalen is er wel, maar de investering is voor mij nu te hoog”, licht eigenaar Karin Veldhuizen toe. Veel illegale laders ziet ze overigens niet. “Ze zullen er wel zijn, maar ik loop hier niet als een politieagent rond. Als ik het zie, spreek ik mensen erop aan. Opladen is hier niet toegestaan. Dat staat ook in onze voorwaarden.”

Waar opladen wel is toegestaan en zelfs gefaciliteerd wordt, is in het nieuwe vakantiepark ‘Wetterhaghe’ in Heeg. Van de achttien splinternieuwe vakantiewoningen hebben er elf een eigen laadpaal voor de deur. Recreatieondernemer Chris van Haarlem: “De woningeigenaren hebben vaak zelf ook een elektrische auto. Dat laadpunt is een extra service aan hun huurders. Zij krijgen een pasje en betalen voor hun verbruik. De verhuurder bepaalt zelf de prijs per kilowattuur.”

