Terwijl de nood in de asielopvang groeit, vraagt de regering om meer tijd

Alle ogen zijn deze week gericht op het Gerechtshof in Den Haag. Die kan de regering dwingen direct een oplossing te zoeken voor duizenden kwetsbare en minderjarige asielzoekers die nu in Ter Apel of in crisisnoodopvanglocaties verblijven. Onmenselijk, oordeelde de rechtbank op 6 oktober over de omstandigheden waaronder deze groepen worden opgevangen. Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel en migratie) moest hen per direct helpen.

Maar door dat vonnis op bepaalde punten te schorsen kocht de staatssecretaris tijd. Dat schorsingsverzoek dient maandag. Om de druk op te voeren komt VluchtelingenWerk Nederland maandag opnieuw met schrijnende voorbeelden van het leven in de opvang. ‘Stop met dralen’, eist de hulporganisatie van de regering.

Totaal gebrek aan privacy

Op veel van de 156 noodlocaties ‘zakt de opvang door de bodem’, aldus de hulporganisatie. De grote sporthallen of tenten waarin asielzoekers verblijven zijn niet geschikt voor opvang tijdens het koude weer. Daarnaast is er een ‘totaal gebrek aan rust en privacy’, constateren medewerkers van Vluchtelingenwerk. Ondertussen wonen er wel talloze zieken (onder wie kinderen), hoogzwangere vrouwen en getraumatiseerde asielzoekers op deze plekken.

Ook het bevel van de rechter om binnen twee weken de situatie van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Ter Apel op te lossen, wil de staatssecretaris nog niet opvolgen. In Ter Apel leven 300 van deze jongeren terwijl er plek is voor 55. De Kinderombudsman beschreef onlangs in een brief hoe deze kinderen op de grond slapen, er grauw uitzien van vermoeidheid en hun tanden poetsen met hun vingers.

De vaak zo opgewekte Van der Burg klonk afgelopen week bijna moedeloos. “Als iedere gemeente in Nederland gemiddeld genomen één huis vrijmaakt voor een minderjarige asielzoeker, dan lossen we het probleem met elkaar op”, zei hij, in de wetenschap dat tot dan toe één gemeente zich had gemeld.

Asielakkoord?

De oproep van Van der Burg toont de patstelling in deze opvangcrisis. Gemeenten hebben geen zin om hem telkens uit de brand te helpen. En de staatssecretaris kan hen niet dwingen, zolang hij nog werkt aan daarvoor benodigde wetgeving. Die dwingende wetgeving stuit op weerstand binnen zijn eigen VVD-fractie.

Ondertussen is er amper een deadline gehaald of een afspraak nagekomen uit het in augustus met opluchting ontvangen ‘asielakkoord’. Van de 11.250 door gemeenten en veiligheidsregio’s toegezegde tijdelijke opvangplekken zijn er maar ruim 7000 gereed.

Ook volgend jaar nog problemen

Het Coa heeft ondertussen te maken met de hoogste instroom van asielzoekers in jaren. De opvangorganisatie schat dat er begin volgend jaar een tekort is van tienduizend plekken voor asielzoekers.

Dat betekent dat er in het nieuwe jaar toch nog crisisnoodopvang nodig is, terwijl de belangrijkste afspraak uit het tijdelijke asielakkoord was dat per 1 januari asielopvang niet meer op het bord van gemeenten zou liggen. Nog los van het rechterlijke oordeel deze week, heeft staatssecretaris Van der Burg dus weer wat uit te leggen.

