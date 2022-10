Terwijl de klachten over volle treinen binnenstromen, schalen de NS de dienstregeling verder af

De Nederlandse Spoorwegen (NS) zullen vanaf volgende week minder treinen laten rijden. Dat heeft de organisatie maandag bekend gemaakt. De NS kampen al langer met grote personeelstekorten, waardoor het niet altijd lukt om de roosters van machinisten en conducteurs rond te krijgen. Deze zomer werd de dienstregeling daarom al aangepast. Dat blijkt nog niet genoeg en daarop schrapt de vervoerder opnieuw treinen. Het is de eerste stap richting de verdere afschaling die gepland staat voor december.

Komende week worden er er treinen geschrapt op onder meer het traject tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal, tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal en tussen Haarlem en Alkmaar. Ook zo’n vijftien trajecten van sprinters worden versoberd. Met name in de avonden en in het weekend zullen minder treinen rijden.

“Het kan zijn dat je daardoor wat langer moet wachten, of dat de trein die je altijd nam niet meer rijdt”, zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc. “Maar het kan ook zijn dat je er niet veel van merkt, want 90 procent rijdt wel gewoon.”

Ruim 2800 klachten over te drukke treinen in oktober

Toch komt het nieuws op een gevoelig moment. Nu al komen bij reizigersorganisatie Rover veel klachten binnen over te volle treinen. Bij het meldpunt dat de organisatie speciaal daarvoor heeft, kwamen in oktober ruim 2800 klachten binnen van mensen die in de trein moesten staan, of zelfs niet mee konden vanwege de drukte.

Opvallend, vindt Freek Bos, directeur van Rover, omdat normaal gesproken in oktober de drukte afneemt. “September is traditioneel de drukste maand in het ov”, legt hij uit. “Dan begint het nieuwe schooljaar en er zijn geen vakanties. In oktober haken de eerste studenten af en is een andere groep inmiddels op kamers. Daarbij hoeven in de herfstvakantie minder mensen naar kantoor.”

Dat de klachten dit jaar niet daalden in oktober, maar zelfs met 30 procent toenamen, komt volgens Bos doordat de NS te korte treinen gebruiken. Reizigersorganisatie Rover wil dan ook dat de NS langere treinen inzetten, om te voorkomen dat het door het schrappen van ritten overvol wordt in de overgebleven wagons.

Volgens woordvoerder Leblanc proberen de NS dat ook wel, maar blijkt het in de praktijk soms lastig. “Er rijden iedere dag 4000 tot 4500 treinen in Nederland. Dat is een enorme logistieke operatie”, benadrukt hij. “Op sommige trajecten zijn de treinen nu wel langer gemaakt, maar het lukt niet altijd direct om bij iedere aanpassing in de dienstregeling ook het materieelplan aan te passen. Er is tijd nodig dat goed te doen, want als je ergens een trein langer maakt, kan het zijn dat je elders weer in de knoop komt.”

Vanwege de veiligheid zijn in een langere trein meer conducteurs nodig

Daarbij zijn voor langere treinen ook meer conducteurs nodig. NS-regels schrijven voor dat een langere trein vanwege de veiligheid ook extra personeel nodig heeft, een conducteur moet immers ook in kunnen grijpen bij ongeregeldheden. Maar conducteurs zijn nu net schaars.

Daarom vindt Rover dat deze normen moeten worden aangepast. “Het is niet een veiligheidsnorm van het ministerie die is verankerd in wetgeving”, zegt directeur Bos. “De NS schermen met de veiligheid, maar een overvolle trein is ook hartstikke onveilig. Door de drukte kan een conducteur dan ook niet bij een eventueel incident komen.”

Toch ligt het volgens de NS ingewikkelder. De veiligheidsregel mag dan niet in de wet staan, het is wel een werkafspraak. Leblanc zegt dat er wel over wordt gesproken met de vakbonden, maar een wijziging is niet van de ene op de andere dag doorgevoerd.

