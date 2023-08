Terugsturen van asielzoekers naar Bulgarije blijft toegestaan

De staat krijgt groen licht om asielzoekers die eerder asiel aanvroegen in Bulgarije en daarna in Nederland, terug te sturen naar het Oost-Europese land. Dat heeft de Raad van State in hoger beroep geoordeeld in rechtszaken van twee Syrische asielzoekers. Volgens de hoogste bestuursrechter mag de staat ervan uitgaan dat Bulgaarse autoriteiten de mensenrechten van asielzoekers zullen respecteren.

De uitspraak betekent een klein succesje voor demissionair staatssecretaris van asiel Eric van der Burg. Die wil asielzoekers die eerder in een ander EU-land asiel aanvroegen, zogeheten Dublin-claimanten, sneller uitzetten.

De voet dwars

Van der Burg werd de afgelopen jaren echter meermaals de voet dwars gezeten door rechters die het uitzetten van asielzoekers naar onder meer Italië, Griekenland en België een halt toeriepen. Grondslag voor die uitspraken was een tekort aan opvangplekken in die landen, waardoor mensenrechten van asielzoekers er in het geding zijn.

Voor Bulgarije gaat die vlieger echter niet op, stelt de Raad van State nu. De hoogste bestuursrechter schaart zich aan de kant van de staatssecretaris, die de asielaanvraag van twee Syriërs niet in behandeling nam omdat Bulgarije verantwoordelijk is voor hun asielaanvraag.

Pushbacks

De Syriërs stapten daarop naar de rechter. Volgens de asielzoekers is de situatie in Bulgarije in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zij willen daarom niet terug naar het Oost-Europese land. Tijdens de rechtszaken haalden de asielzoekers verschillende publicaties aan waaruit blijkt dat er in Bulgarije ‘sinds geruime tijd en op aanzienlijke schaal’ pushbacks plaatsvinden. Daarmee wordt het terugduwen van migranten bedoeld, aan de buitengrenzen van de EU. Die gaan vaak gepaard met geweld.

Er bestaat volgens de bestuursrechter inderdaad geen twijfel over dat pushbacks in Bulgarije op systematische wijze en op zeer grote schaal plaatsvinden, en veel mensen hiervan slachtoffer worden. Hamvraag is echter of Dublin-claimanten die worden teruggestuurd, in dit geval vanuit Nederland, ook een reëel risico lopen.

Toegang tot opvang

De bestuursrechter oordeelt op basis van een aantal documenten van niet. Zo blijkt uit een mailwisseling tussen VluchtelingenWerk Nederland en haar zusterorganisatie in Bulgarije dat volgens Bulgaarse rechtshulpverleners de kans uitermate klein is dat Dublin-claimanten slachtoffer worden van pushbacks. Ook concludeert de Raad van State dat zij na overdracht aan Bulgarije toegang hebben tot opvang.

