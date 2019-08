Terreurverdachte draagt telefoongegevens over

De hoofdverdachte in de ‘Arnhemse terreurzaak’ wil een verklaring afleggen en heeft zijn telefoongegevens aan Justitie gegeven.

Dat bleek maandag tijdens een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam. Drie maanden geleden zat het onderzoek naar de zes verdachten in de zaak nog vast, doordat ze hun telefoons niet wilden ontgrendelen. Ze werden bijna een jaar geleden aangehouden, kort nadat hoofdverdachte Hardi N. hun wapenleverancier had verteld hoe hij stond te popelen om een autobom in de stad te laten ontploffen om daarna met automatische wapens op een festival zo veel mogelijk slachtoffers te maken. De wapenhandelaar was in werkelijkheid een politie-infiltrant.

Of N., net als twee andere groepsleden eerder veroordeeld omdat ze probeerden zich aan te sluiten bij IS in Syrië, met zijn openheid het Openbaar Ministerie gaat helpen, is nog de vraag. Zijn advocaat voerde eerder al aan dat de infiltrant het zestal heeft uitgelokt – zonder deze politieactie zou er nooit een serieus terreurplan op tafel zijn gekomen. Bewijs hiervoor zou op N.’s telefoon staan.

Het OM herhaalde maandag dat er geen sprake was van uitlokking. De zes verdachten, afkomstig uit Arnhem en omgeving, zouden zelf het initiatief hebben genomen om de wapens te bestellen. N. had een relatief kleine dosis kunstmest in bezit, waarmee echter een flinke bom gemaakt kon worden.

De zes verdachten zullen worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum, zodat de zaak pas later inhoudelijk behandeld kan worden. Dan kan N. zijn verklaring afleggen en zal ook duidelijk worden of zijn telefoongegevens hemzelf in diskrediet brengen of juist de infiltrant.