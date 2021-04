Terrasje pakken, winkelen: alle versoepelingen (en wat nog niet mag) op een rij

Avondklok

De avondklok wordt opgeheven vanaf woensdag 28 april om half vijf in de ochtend. De maatregel heeft dan ruim drie maanden bestaan, sinds 23 januari. De besmettingscijfers van afgelopen week zijn hoger (ruim 7600) dan bij invoering van de avondklok (bijna 5500), ook liggen er nu meer mensen op de ic, 823 tegen 675 toen. Volgens premier Rutte is de ‘daling in zicht’ en zijn de vooruitzichten ‘voorzichtig optimistisch'. Maar hij zei ook: “We kunnen ons weinig tegenvallers permitteren”.

Terrassen

Een biertje of ice tea in de zon is straks mogelijk met z’n tweeën, of met meer mensen als die uit hetzelfde huishouden komen. De buitenterrassen mogen open van 12.00 tot 18.00 uur. Het maximale aantal gasten is vijftig, met registratie en reservering. Dat laatste mag ook ter plekke. De horeca was sinds half oktober gesloten, behalve voor afhaalmaaltijden en to go-loketten. Voor restaurants is het dus nog even volhouden. Het verbod op verkoop van alcohol na 20.00 uur blijft van kracht.

Winkelen

Kleding of schoenen kopen mag vanaf 28 april weer zonder afspraak vooraf. De niet-essentiële winkels (zoals de Hema, Blokker, schoenen- en kledingzaken) mogen tot 20.00 uur een beperkt aantal klanten ontvangen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de regel van één klant per 25 vierkante meter, met een maximum van vijftig klanten. Marktkramen voor niet-voedselproducten zijn ook weer toegestaan. Voor supermarkten en andere essentiële winkels blijft het één klant per tien vierkante meter, zij mogen net als eerst ook na 20.00 uur openblijven. De afstandsregel blijft gelden in winkels.

Bezoek thuis

Het maximale aantal gasten dat mensen thuis mogen ontvangen gaat van één naar twee. De eenpersoonsregel gold sinds 20 januari als dringend advies, daarvoor was het al van vier naar twee personen teruggebracht. Buitenshuis blijft het vier personen, of meer als het één huishouden betreft.

Begrafenissen

Bij begrafenissen mogen weer honderd personen aanwezig zijn. Voorheen waren dat vijftig mensen. De aanwezigen moeten wel anderhalve meter afstand kunnen houden.

Onderwijs

Vanaf 26 april mogen zoals al eerder besloten scholieren en studenten van het hoger onderwijs weer fysiek lessen volgen, één dag per week.

Rijlessen

De locaties voor theorie-examens gaan weer open. De praktijklessen kwamen enkele weken geleden al op gang.

Extra rem op Fieldlab-experimenten

Als het aantal coronapatiënten op de intensive care boven de negenhonderd uitkomt, worden de experiment-evenementen geschrapt. Maandag werd al bekend dat de grootste fieldlabs zoals het Koningsdagfeest van 538 in Breda, niet doorgaan.

Wat blijft nog van kracht? Bovenstaande betekent dat een aantal coronabeperkingen nog van kracht blijft. De belangrijkste maatregelen op een rij: Binnensporten en sportcompetities voor amateurs, jong en oud, gaan nog niet van start. Op sportclubs zijn in de open lucht lessen met vier volwassenen al wel toegestaan. Musea, theaters en bioscopen blijven nog gesloten. De anderhalvemeter-regels en de mondkapjesplicht blijven ongewijzigd, net als de regels voor testen en thuisblijven. Ook als mensen al gevaccineerd zijn.

