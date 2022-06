Ter Apel is voorlopig niet van de tenten af: ‘Mijn tentgenoten heb ik nog niet horen snurken’

Op de parkeerplaats van het azc in Ter Apel staan tenten om asielzoekers op te vangen. Het illustreert de crisis in de Nederlandse asielketen. ‘Niet wat we willen, maar ze hebben een dak boven het hoofd’

De zon brandt op de grijze tenten van het Rode Kruis op de parkeerplaats van het azc in Ter Apel. De afgelopen dagen is hier een kleine camping ontstaan, wegens de grote drukte bij het aanmeldcentrum van de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) en het aangelegen azc. Woensdagmiddag zit een groot gedeelte van de vijftig tenten al vol. De meeste asielzoekers hebben de veldbedjes vanuit de tenten de zon in gesleept en wachten rustig op wat komen gaat.

Het Rode Kruis vindt het tentenkamp geen oplossing en benadrukt dat het niet voldoet aan humanitaire standaarden. “We bieden tenten aan als pure noodoplossing, maar dit gaan wij niet voor lange tijd doen. Er moet nu heel snel een langetermijnoplossing komen. Zo kunnen we mensen niet opvangen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

Schoolkamp

Iemand die niet bekend is met de slepende asielproblematiek van Nederland zou kunnen denken dat er een schoolkamp is neergestreken in de Groningse velden. Inclusief de muffe geur uit tenten en het geklepper van slippers van asielzoekers die een ommetje maken. Op de grond zwerven een paar blikjes energiedrank, de geur vermengt zich met de tentlucht.

Het hek rond de parkeerplaats en de beveiligers bij de poort verraden dat het niet om een schoolkamp gaat. Maandagavond moesten er tenten komen omdat er al dagen te veel mensen waren in het aanmeldcentrum van de IND. ’s Avonds sluit dat centrum. De asielzoekers die dan nog niet aan de beurt zijn gekomen, worden veelal met de bus naar andere opvanglocaties in het land gebracht, maar soms moeten ze in het aanmeldcentrum zelf wachten. Zonder bed.

Daarom kwamen de tenten. “Dat is niet wat we willen, maar in ieder geval heeft iedereen nu een dak om onder te slapen”, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa), dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Hij legt uit dat tenten vanaf nu enkel bedoeld zijn voor mannen. Eerder sliepen er ook kinderen in, constateerde het Rode Kruis.

‘Best veel ruimte’

Een van de mannen is de Ghanees Abu Idris (31). Drie dagen na zijn aankomst in Ter Apel zit hij voor zijn tent op een stretcher van het Rode Kruis met een sigaret te pielen. Zijn tentgenoot uit Nigeria kijkt geduldig toe en assisteert waar nodig.

Idris legt rustig uit dat hij de tenten – in vergelijking met de stoel waar hij één nacht op sliep – zo slecht nog niet vindt. “Het regent niet en we hebben best veel ruimte”, zegt Idris, terwijl hij opstaat om het tentenkamp beter te kunnen zien. “Het eten is geregeld en ’s nachts is het niet echt koud. Ook heb ik nog geen gesnurk gehoord van de drie anderen in de tent.”

Zijn tentgenoot, die op de stretcher is blijven zitten, lacht hard en steekt snel een sigaret aan. Ook Idris gaat weer zitten. Achteroverleunend vertelt hij hoe hij in Ter Apel terecht is gekomen. “In Ghana zwierf ik op straat. Uiteindelijk ben ik in Frankrijk beland, waar ik ook op straat leefde. Ik kreeg geen asiel en ben toen via België naar Nederland gekomen.”

Tenten blijven nog wel even

Deze avond komen er niet meer asielzoekers naar het tentenkamp. De meesten worden per bus naar een opvanglocatie gebracht. Het is niet duidelijk of dat de komende tijd ook mogelijk blijft. Het Coa kwam twee weken geleden met een roulatiesysteem, waardoor er in Nederland 600 bedden extra zijn. Maar dat lost niet alle problemen in Ter Apel op.

Aan burgemeesters wordt daarom iedere dag om hulp gevraagd. Soms is dat succesvol: een aantal locaties blijft langer open, zoals in het Groningse Leek. Ook neemt Veendam maximaal honderd asielzoekers over uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar ondertussen sluiten er ook weer andere locaties.

Het Coa verwacht dan ook dat de tenten van het Rode Kruis nog even blijven staan. Het zal de komende weken druk blijven.

Woensdagavond zitten mannen bij de tenten in groepjes bijeen, ze bellen of praten met elkaar. Soms hoor je gelach of een jengelend kind, maar voor de rest is het redelijk stil. Idris en zijn tentgenoot zijn languit in het gras gaan liggen. Waar ze over een week zullen zijn, weet niemand.

