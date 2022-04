Ter Apel breekt de tenten voor noodopvang af, maar een alternatief voor asielzoekers is er niet

De tenten bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel worden afgebroken. In de nacht van maandag op dinsdag sliepen asielzoekers er voor het laatst in. Waar deze mensen nu heen moeten, is vooralsnog onduidelijk. “Alles wat ik weet, is dat er keihard wordt gewerkt aan een oplossing”, zegt een woordvoerder van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa).

Bij het aanmeldcentrum en het asielzoekerscentrum in het Groningse Ter Apel staan al maanden witte noodtenten, omdat de normale opvang vol zit. Hier worden asielzoekers opgevangen die zich willen melden, of zich net hebben gemeld bij de IND. De vergunning voor die tenten loopt maandag af.

De gemeente vraagt al langer om hulp

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel deel van is, wil die niet verlengen. De gemeente vraagt al langer om meer hulp van andere gemeenten om de overvolle asielopvang in het dorp te ontlasten. Daar komt bij dat de tenten veel te vol zitten. In principe is daar plek voor 275 mensen, maar afgelopen maanden sliepen er regelmatig honderden mensen meer.

De bedoeling was dat asielzoekers hooguit een paar uur in een tent zouden slapen. Daarna zouden ze zich kunnen melden bij de IND en een normaal bed krijgen. Afgelopen weken sliepen mensen er meerdere nachten, terwijl er bijvoorbeeld te weinig douches zijn en geen ledikantjes voor kinderen. Stretchers stonden er zo dicht op elkaar, dat wie zich omdraaide, de buurman in het gezicht sloeg.

Het aanmeldcentrum was onveilig

De situatie was zodanig dat de Veiligheidsregio Groningen eerder dreigde het aanmeldcentrum van de IND tijdelijk te sluiten, vanwege de risico’s voor de volksgezondheid, sociale veiligheid en brandveiligheid.

Hoe het nu verder moet met de mensen die zich in Ter Apel melden voor asiel, is onduidelijk. De woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten er vanaf maandag maximaal 2000 mensen mogen worden opgevangen in het asielzoekerscentrum. De rest moet na de aanmelding bij de IND naar een andere opvanglocatie.

Voor het weekend beloofde staatssecretaris Eric van den Burg (VVD, asiel) dat hij met andere gemeenten zou overleggen over het opnemen van meer asielzoekers.

