Tentenkamp Ter Apel alsnog ontruimd vanwege gezondheidsgevaar, klein deel asielzoekers wil niet vertrekken

Het besluit om nu met spoed in te grijpen, is volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) mede ingegeven door een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die sloeg vrijdag alarm over het grote risico op de verspreiding van infectieziekten op het terrein.

Volgens het Coa worden de asielzoekers overgebracht naar opvanglocaties in Groningen, Stadskanaal-Zuidbroek, Almere en Utrecht. Of er echt voor iedereen plek is, kon een woordvoerder van het Coa vrijdagavond nog niet garanderen.

Duidelijk is dat een groot deel van de groep bij Ter Apel nu in bussen is vertrokken. Daarmee is alsnog de noodoplossing gevonden, die eerder deze week - en zelfs vrijdag aan het begin van de avond - nog niet in beeld leek, en is het ultimatum dat de burgemeester van Groningen had gesteld alsnog gehaald.

“Er zijn bussen en locaties geregeld, daar is hard aan gewerkt. Het is dan ook het idee dat iedereen nu weg gaat, zodat iedereen kan slapen”, zei Edwin Leenhouts, directeur dienstverlening van Vluchtelingenwerk Nederland, die ter plaatse was.

Enkele tientallen asielzoekers bleven vrijdagavond achter, omdat ze niet willen vertrekken. Ze zijn bang zijn hun kans op aanmelding in Ter Apel mis te lopen. “We zijn hier niet voor eten, we zijn hier niet voor een douche, we zijn hier voor asiel”, zei een man die door de politie gevraagd werd mee te gaan. De politie en het Coa probeerde de achterblijvers over te halen: juist wie wel in de bus is gestapt, krijgt zaterdag voorrang bij de asielaanvraag, zo hielden ze hen voor.

Volgens de gezondheidsinspectie was er in Ter Apel een groot gezondheidsrisico vanwege het totale gebrek aan hygiëne op het terrein: gebrek aan water, schone wc’s, douches en beschutting. Zo'n uitbraak is een gevaar voor de volksgezondheid, stelt de inspectie. “Niet alleen voor de mensen die daar zijn om een asielaanvraag in te dienen, maar ook voor iedereen die daar werkt of woont.”